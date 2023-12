Kontrakt wszech czasów. Właściciel Chelsea okazał się wielkim cwaniakiem

Los Angeles Dodgers, baseballowy klub ligi MLB, okazali się cwaniakami nie tylko z nazwy. Drużyna z Miasta Aniołów właśnie ogłosiła, że przez najbliższe 10 lat w jej szeregach będzie występował Shohie Ohtani – zawodnik wśród baseballistów zjawiskowy i niepowtarzalny.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fenomen, którego jeszcze nie było

Japończyk, który w MLB występuje od 2018 r., szturmem podbił Amerykę. W pierwszym roku występów w zespole Los Angeles Angels został wybrany na debiutanta roku. Potem został dwa razy MVP American League (dwie części MLB – American i National League nagrody przydzielają oddzielnie). Raz zdobył drugie miejsce w tym plebiscycie.

W 2021 r., choć był to przecież rok igrzysk olimpijskich w Tokio, agencja prasowa AP właśnie Ohtaniego wybrała na sportowca roku. Magazyn "Sporting News" tworząc ranking 50 najwspanialszych sezonów w historii, dokonania Japończyka w 2021 r. uznał za nr 1 na tej liście. Ani 58 goli w 57 meczach Messiego, ani najlepsze dokonania w jednym sezonie Michaela Jordana, ani Wielki Szlem Steffi Graff okraszony olimpijskim złotem, ani trzy wielkoszlemowe tytuły Tigera Woodsa w jednym roku - nic nie mogło się zdaniem "Sporting News" równać z sezonem, w którym Ohtani zaliczył 46 home runów i 100 punktów drużyny zdobytych po jego uderzeniach (RBI), a jednocześnie zaliczył 154 strajki na zawodnikach rywala. Dla tych, którzy nie rozumieją baseballowych statystyk, obrazowe porównanie: to tak jakby Robert Lewandowski pół meczu grał w ataku, a pół meczu na bramce i w obu tych rolach był najlepszym lub jednym z najlepszych zawodników w lidze. Właśnie na tym polega fenomen Ohtaniego, który błyszczy zarówno wtedy, gdy drużyna gra w ataku jak i w obronie.

Ohtani zostaje w Los Angeles, choć zmienił adres

Nic więc dziwnego, że gdy w tym roku Ohtani stał się wolnym zawodnikiem, stał się najbardziej pożądanym graczem ligi. Ostatecznie postanowił zostać w Los Angeles, choć zmienił występujących w American League Angels na grających w National League Dodgers.

Jego 10-letni kontrakt opiewa na 700 mln dolarów. Pod względem sumy jest najwyższym w historii sportu. Ale nie tylko z powodu sumy jest warty uwagi - ciekawe, jest w nim też to, że 97 proc. kwoty zawodnik dostanie, gdy umowa teoretycznie wygaśnie.

Szefowie Dodgers – a głównym podejrzanym jest tu Tom Boehly, współwłaściciel "Cwaniaków" i jednocześnie właściciel londyńskiego Chelsea – porozumieli się z Ohtanim, że przez 10 lat będą mu płacili jedynie 2 mln dolarów rocznie, a od 2034 roku przez kolejnych 10 lat będzie dostawał jednorazowym przelewem 1 lipca po 68 mln dolarów aż do 2043 roku.

Właściwie nie jest jasne, dlaczego Ohtani zgodził się na nieoprocentowaną linię kredytową w wysokości 68 mln dolarów rocznie. Spekuluje się, że może chodzić o podatki. W 2034 r. Japończyk będzie już dobijał do czterdziestki. Jego dni w MLB będą policzone, a gdyby przeniósł się później do rodzinnej Japonii, to musiałby oddać fiskusowi mniej niż jako rezydent stanu Kalifornia.

Dodgers przycwaniakowali. Zyskają na odroczonej płatności

Jasne jest natomiast, co na tym cwaniactwie zyska klub. Otóż dzięki temu zabiegowi odroczonej płatności pensja Ohtaniego będzie mniej ważyć w ogólnym bilansie funduszu na płace w klubie. Jest o tyle ważne, że w MLB obowiązuje tzw. podatek od luksusu. Każdy zespół, którego fundusz na płace przekroczy 233 mln dolarów, musi zapłacić podatek do kasy ligi, który rośnie w zależności od tego, czy zespół przekroczył ten poziom po raz pierwszy (20 proc. od sumy ponad górny próg), po raz drugi z rzędu (30 proc.), czy po raz trzeci (50 proc.). Dodatkowo za przekroczenie 253 mln jest dodatkowa kara (12 proc.) i tak co 20 mln do 293 mln, po których traci się też pozycję w drafcie do ligi.

Oczywiście nikt w MLB nie jest tak głupi, żeby naliczać Dodgers 2 mln dolarów jako pensję Ohtaniego do funduszu na płace. Jednak z racji odroczenia liga policzy Ohtaniemu nie 70 mln, a jedynie 46 mln dolarów pensji. Skąd wzięła się taka suma? Obliczono ją na podstawie obowiązujących stóp procentowych. I według nich 2 mln płatne teraz i 68 mln odroczonych na 10 lat w obecnych stawkach warte jest 46 mln. A 24 mln luzu to dla Dodgers gra warta świeczki. Ma dzięki temu większe pole manewru, aby uniknąć podatku od luksusu lub po prostu zatrudnić kolejnego wysokiej klasy zawodnika.

Dodgers od dawna należą do najlepiej płacących drużyn MLB. Na przestrzeni lat zapłacili już 215 mln dolarów z tytułu podatku od luksusu. Pod tym względem w lidze ustępują tylko drużynie New York Yankees, która zapłaciła w sumie 358 mln dolarów.

Odroczenia płatności były stosowane już wcześniej, ale nie w takiej skali

Tego typu odroczenia płatności w umowach zawodników są w MLB całkowicie legalne i reguluje je umowa zbiorowa między właścicielami klubów a związkiem zawodowym graczy. I, jak się okazuje, większymi zwolennikami tego rozwiązania byli zawodnicy niż właściciele klubów.

Najbardziej kuriozalnym przykładem tego typu praktyki jest umowa Bobby'ego Bonilly'ego, który co prawda już dawno nie gra w baseball, ale coroczny czek na milion dolarów od New York Mets będzie dostawał do 2035 r. - 36 lat po swoim ostatnim meczu w barwach tej drużyny.

Zawodnicy godzą się na odroczenia, bo dzięki temu klub może zaoferować im wyższą pensję, a jednocześnie oni zapłacą mniejsze podatki, bo będą mogli się rozliczać w miejscu zamieszkania, a nie w miejscu pracy. W Dodgers odroczenia mają i Mookie Betts (12-letni kontrakt na 365 mln dolarów) jak i Freddie Freeman (162 mln na sześć lat). Nie są one jednak tak kuriozalnie wysokie (u Bettsa – 31,5 proc. umowy) jak w przypadku Ohtaniego (97 proc.).

Jak już wspomniałem, o finansowe machinacje przy okazji kontraktu Ohtaniego jest podejrzany Todd Boehly. Właściciel Chelsea w swoim londyńskim klubie kreatywnie poradził sobie z ograniczeniami finansowymi, jakie nakładają na kluby władze Premier League.

Chodzi o to, żeby kluby nie wydawały na transfery i płace więcej niż określony procent swoich dochodów. Limit obliczany jest w ten sposób, że sumy, jakie klub płaci za transfery, są rozkładane na roczne raty proporcjonalnie do długości kontraktu zawodnika. Boehly, by uniknąć kar, a jednocześnie przeprowadzić wiele transferów, zaczął podpisywać z zawodnikami bardzo długie, niespotykane w piłce nożnej umowy. I tak gdy Chelsea kupiła Mychajło Mudryka z Szachtara Donieck za 62 mln funtów, to podpisała z nim kontrakt na osiem i pół roku. Na osiem lat został zatrudniony Enzo Fernandez, który kosztował 107 mln funtów. Tak samo długi jest kontrakt Moisesa Caicedo (115 mln funtów). Dzięki temu zabiegowi do limitu wyznaczonego przez ligę liczy się tylko 34 mln funtów rocznie. Gdyby to były umowy zwyczajowe cztero- lub pięcioletnie, suma byłaby prawie dwa razy większa. A takich transferów w tym sezonie Chelsea przeprowadziła 11. W ostatni wtorek Premier League postanowiła jednak skończyć z tym procederem i ograniczyła liczbę lat, przez które można rozliczać sumę transferu do pięciu.