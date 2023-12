Sensacyjny kandydat na nowego trenera Manchesteru United

To, jak wygląda w sezonie 2023/24 Manchester United Erika ten Haga, woła o pomstę do nieba. We wtorek "Czerwone Diabły" przypieczętowały absolutną kompromitację w Lidze Mistrzów, jaką jest zajęcie czwartego miejsca w grupie A z Bayernem Monachium, FC Kopenhagą i Galatasaray Stambuł. W meczu o grę wiosną w europejskich pucharach United ulegli na Old Trafford Bayernowi Monachium 0:1, przez 90 minut oddając zaledwie jeden celny strzał, jakim była próba z dystansu Luke'a Shawa.

W tabeli Premier League Manchester United zajmuje szóste miejsce ze stratą sześciu punktów do TOP4, ale nawet to nie oddaje, jak źle wygląda gra "Czerwonych Diabłów", które raz wygrają w przyzwoitym stylu, raz przepchną mecz kolanem na swoją korzyść, a innym razem zupełnie się kompromitują, jak w ostatni weekend, gdy przegrały one na Old Trafford z Bournemouth 0:3 w meczu, który równie dobrze mógł się skończyć wynikiem 0:6.

Holenderski trener Erik ten Hag po nie najgorszym poprzednim sezonie ma coraz mniej argumentów na swoją obronę. I wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie pożegna się ze swoją posadą.

Hiszpańskie media: Manchester United ma następcę Erika ten Haga. Hiszpan blisko Old Trafford

Jak informuje hiszpański portal Relevo, bliski objęcia Manchesteru United jest bowiem Hiszpan Julen Lopetegui. 57-letni szkoleniowiec od lata pozostaje bez pracy, bo choć wykonał w zeszłym sezonie dobrą robotą z Wolverhampton Wanderers, utrzymując klub w elicie i zajmując w Premier League 13. miejsce, to jednak po nieporozumieniach z pionem sportowym klubu zdecydował się opuścić Molineux Stadium.

Lopetegui to także były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, a także trener FC Porto, Realu Madryt czy Sevilli. Jego największe sukcesy szkoleniowe to wygrana Liga Europy z Sevillą w 2020 roku, a także zwycięstwo na mistrzostwach Europy do lat U-21 z hiszpańską młodzieżówką.

Wg Relevo Lopetegui miał nawet odrzucić opiewającą na 18 milionów euro rocznie bajońską ofertę z Arabii Saudyjskiej, gdyż chciałby dalej pracować w Premier League. Za Hiszpanem przemawia także fakt, że ma bardzo dobre relacje z kilkoma zawodnikami United, jak Raphael Varane, Casemiro czy Sergio Reguilon. Tymczasem w lidze angielskiej hiszpańscy trenerzy ostatnio dominują, bo na pracę Pepa Guardioli (Manchester City), Mikela Artety (Arsenal) czy Unaia Emery'ego (Aston Villa) nikt nie ma prawa narzekać.

Jak informują hiszpańscy dziennikarze, taka zmiana szkoleniowca na Old Trafford jest bardzo prawdopodobna, choć inne kandydatury, o których mówi się w Manchesterze, to Zinedine Zidane, Graham Potter czy też trener Brighton&Hove Albion Roberto De Zerbi.