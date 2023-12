Niebywały skandal. Uderzył, opluł i rozbił TV. Teraz spotkała go zasłużona kara

W styczniu 2019 roku Jonny Otto trafił do Wolverhampton z Atletico Madryt za 21 milionów euro. Hiszpański lewy obrońca początkowo był podstawowym zawodnikiem w nowym zespole, ale od sezonu 2020/2021 jest głównie rezerwowym, któremu udawało się wystąpić w kilkunastu meczach w Premier League w kolejnych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

No właśnie - udawało się. W bieżącym sezonie 29-latek zanotował tylko trzy występy, z czego jeden, zaledwie czterominutowy, w wygranej 2:1 rywalizacji z Manchesterem City. Od tamtego wrześniowego meczu ani razu nie pojawił się na boisku, spędzając czas głównie na ławce rezerwowych.

Piłkarz z Premier League przeprosił za haniebne zachowanie, ale nie załagodził tym swojej sytuacji

Przed kilkoma dniami Wolverhampton wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że Jonny Otto został odsunięty od pierwszego zespołu i będzie trenował z młodzieżowym zespołem klubu do końca stycznia bieżącego przyszłego roku. Jaki był tego powód? O tym poinformował portal The Athletic.

Na treningu przed meczem z Arsenalem (1:2) Hiszpan starł się z młodszym kolegą Tawandą Chirewym. Otto zirytowany uwagą 20-latka spróbował uderzyć go łokciem, ale ostatecznie Chirewa nie odniósł obrażeń. Członek sztabu trenerskiego klubu próbował załagodzić sytuację, za co został opluty przez hiszpańskiego obrońcę. Wtedy kazano mu opuścić trening i udać się do szatni.

W tejże zdenerwowany rozbił telewizor i połamał stół. Chociaż szybko przeprosił za swoje zachowanie, to nie uniknął odsunięcia od pierwszego zespołu, a zdaniem The Athletic jego dni w klubie są policzone i zimą może odejść do innego zespołu.