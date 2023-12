Haaland przeprasza Ronaldo z powodu kuzyna. "Musiałem"

Erling Haaland uznawany jest za najlepszego napastnika na świecie, więc nie unika porównań do dawnych gwiazda futbolu. Wielu ekspertów zestawiało go m.in. z Brazylijczykiem Ronaldo i dywagowało, czy Norweg nie będzie lepszy od legendy futbolu. Teraz sam napastnik Manchesteru City musiał zwrócić się do dwukrotnego zdobywcy Złotej Piłki z przeprosinami. Poszło o jego kuzyna i zmagania na wirtualnych boiskach.

3 Screenshot: YouTube: DailyFootballClips, Instagram: @erling.haaland, fot. Rui Vieira/AP, Otwórz galerię Na Gazeta.pl