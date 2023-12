On wciąż to ma! Zwycięski powrót Łukasza Fabianskiego [WIDEO]

- Jak mam być szczery, to ogromne, raz, zaskoczenie, a dwa, złość związana z tą informacją. Trzy, kompletnie nie byłem na coś takiego przygotowany pod względem mentalnym - tak na początku sezonu Łukasz Fabiański skomentował decyzję Davida Moyesa o zostaniu rezerwowym bramkarzem w West Hamie United. Podstawowym golkiperem w Premier League stał się Alphonse Areola, a Polakowi została gra w Lidze Europy i angielskich pucharach.

Łukasz Fabiański zagrał w Premier League. Wraz z kolegami z West Hamu pokonał Tottenham

Z powodu urazu francuskiego bramkarza Fabiański wskoczył do wyjściowego składu West Hamu w wyjazdowym meczu 15. kolejki Premier League przeciwko Tottenhamowi. Było to debiutanckiego spotkanie 38-latka w lidze w tym sezonie. Początek okazał się najgorszy z możliwych i już w 11. minucie Fabiański musiał wyjmować piłkę z siatki po precyzyjnym uderzeniu Cristiana Romero po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Przez pozostałą część pierwszej połowy to gospodarze dyktowali warunki gry, ale nie przełożyło się to na dobre okazje do podwyższenia prowadzenia. Fabiański wyłapywał, co miał wyłapać, dobrze radził sobie przy wrzutkach i do przerwy było 1:0 dla Tottenhamu.

Na początku drugiej połowy gola wyrównującego już w 52. minucie zdobył Jarrod Bowen. Mohammed Kudus uderzył zza pola karnego, piłka poodbijała się od obrońców Tottenhamu i spadła pod nogi zawodnika West Hamu, który strzelił gola na 1:1. W 74. minucie kuriozalny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnili piłkarze Tottenhamu, co wykorzystali goście i na raty piłkę wpakował do siatki James Ward-Prowse.

Chociaż Tottenham próbował zdobyć gola wyrównującego, to ostatecznie derby Londynu zakończyły się wygraną 2:1 West Hamu. Łukasz Fabiański zaliczył w tym spotkaniu pięć interwencji, co przyczyniło się do osiągnięcia dobrego wyniku przez jego zespół. Z ocen portalu SofaScore wynika, że Fabiański był drugim najlepszym zawodnikiem swojego zespołu. Z oceną 7,5 lepszy od niego był tylko James Ward-Prowse, który miał 7,8. Po tym meczu West Ham ma 24 punkty i zajmuje dziewiątą pozycję, a Tottenham z 27 punktami jest piąty.

Tottenham - West Ham United 1:2

Bramki: 11' Romero - 52' Bowen, 74' Ward-Prowse

Licząc mecz z Tottenhamem, Łukasz Fabiański w tym sezonie rozegrał siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zachował trzy czyste konta i wpuścił cztery bramki. Polski bramkarz już może być pewien, że wiosną będzie grał w Lidze Europy, ponieważ West Ham wywalczył awans do fazy pucharowej tych rozgrywek. Z kolei w Pucharze Ligi Angielskiej awansował do ćwierćfinału, gdzie zagra z Liverpoolem.