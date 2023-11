Ponad 300 meczów w Premier League i koniec. Już nie wróci na boisko

Phil Jagielka nigdy nie wypierał się polskich korzeni i dobrze zna historię swoich dziadków, którzy przybyli na Wyspy Brytyjskie z Polski. Jednocześnie też nie rozważał gry dla reprezentacji Polski, bo wielokrotnie podkreślał, że nie czuje się Polakiem. Po rozegraniu ponad 800 spotkań reprezentant Anglii zdecydował się zakończyć piłkarską karierę, którą w całości spędził na angielskich boiskach.

Phil Jagielka zakończył karierę piłkarską. "Nie mam na co narzekać"

Jagielka pierwszy krok w zawodowym futbolu postawił w maju 2000 roku w First Division (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii) jako zawodnik Sheffield United. Z tym zespołem awansował do Premier League w sezonie 2006/2007, a rok później przeniósł się do Evertonu, gdzie grał aż do lata 2019 roku. Wtedy wrócił do Sheffield. Później jeszcze grał dla Derby County w sezonie 2021/2022, a ostatni sezon spędził w Stoke City. Teraz zdecydował się o zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 41 lat.

- Jestem dumny, że grałem aż do 40. roku życia. Jak miałem 15 lat, to mówili mi, że nie jestem dość dobry. Gdybyś mi wtedy powiedział, że będę grał tak długo w piłkę, strzelę gola w wieku 40 lat, mając za sobą taką karierę, to myślę, że nie miałbym na co narzekać - stwierdził Jagielka w rozmowie ze Sky Sports.

- Co będę robił po zakończeniu kariery? Zawsze mówiłem, że będę grał w golfa. Teraz chcę trochę odpocząć. Zostanie trenerem? Nie wiem, zobaczymy - dodał.

Phil Jagielka może mieć jednak pewien niedosyt, ponieważ kończy karierę bez żadnego trofeum drużynowego. Najbliżej tego był w sezonie 2008/2009. Wtedy Everton zagrał w finale Pucharu Anglii przeciwko Chelsea. Obrońca nie mógł wystąpić w tym meczu z powodu zerwania więzadeł w kolanie. Ostatecznie Chelsea wygrała to spotkanie 2:1.

W karierze klubowej Jagielka rozegrał w sumie 762 spotkania (blisko połowę z nich w Premier League), w których strzelił 43 bramki i zanotował 17 asyst. W barwach reprezentacji Anglii rozegrał 40 meczów, zdobywając w nich trzy bramki i notując asystę. Był w kadrze na Euro 2012 i mundial w 2014 roku. W Brazylii rozegrał nawet dwa pełne spotkania w fazie grupowej przeciwko Włochom (1:2) i Urugwajowi (1:2).