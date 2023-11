Brutalny faul Polaka. Załatwił rywala i to na długo

Matty Cash regularnie występuje w tym sezonie w barwach Aston Villi. Reprezentant Polski zagrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Choćby dzięki jego dobrym występom Aston Villa zajmuje czwarte miejsce w lidze angielskiej z 28 punktami i traci dwa do prowadzącego Arsenalu. Zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego jest też blisko awansu do kolejnego etapu w Lidze Konferencji Europy i ma tyle samo punktów, co Legia Warszawa (po dziewięć pkt).

Polak doprowadził do poważnej kontuzji rywala. Wróci do gry w 2024 roku

W ostatnim ligowym meczu Aston Villa pokonała 2:1 Tottenham po golach Pau Torresa i Olliego Watkinsa. Cash zagrał w nim 45 minut, ale w jednej z sytuacji ostro sfaulował Rodrigo Bentancura. Za to przewinienie Polak obejrzał żółtą kartkę, choć zdaniem kibiców Tottenhamu, należała mu się czerwona kartka. W przerwie zmienił Polaka Leon Bailey. Faul Casha był na tyle ostry, że było niemal pewne, iż Urugwajczyka czeka długa pauza w grze.

Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Bentancur ma uszkodzone więzadło w kostce, co wyklucza go z gry przez około 2,5 miesiąca. Tym samym prawdopodobnie wróci do gry dopiero w połowie lutego. To tym bardziej fatalne informacje dla pomocnika Tottenhamu, bo zagrał w tym sezonie tylko cztery spotkania, a starcie z Aston Villą było dla niego pierwszym, gdy wyszedł w podstawowym składzie. Wcześniej przez ponad osiem miesięcy był niedostępny z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Bentancur jest graczem Tottenhamu od stycznia 2022 roku, gdy został kupiony z Juventusu za 19 mln euro. W tym czasie zagrał łącznie 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i miał tyle samo asyst. Wcześniej grał dla Juventusu w latach 2017-2022, a od 2009 do 2017 roku występował w Boca Juniors, zaczynając od zespołów młodzieżowych. Bentancur zagrał też 56 meczów w reprezentacji Urugwaju.

Cash z kolei jest piłkarzem Aston Villi od września 2020 roku, a dawniej grał dla Nottingham Forest. Kontrakt Polaka z obecnym pracodawcą wygasa w czerwcu 2027 roku. Do tej pory zagrał dla Aston Villi 116 spotkań, notując w nich siedem goli i dziewięć asyst.