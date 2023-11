Najpiękniejszy gol kolejki na otarcie łez. Chelsea znów upokorzona [WIDEO]

Koszmar londyńskiej Chelsea trwa i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle się zakończy. W zeszłym sezonie klub zajął dopiero 12. miejsce w tabeli, przez co obecnie nie występuje w Lidze Mistrzów. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji drużyna Pochettino skupi się na rozgrywkach w Premier League, chcąc poprawić fatalny wynik sprzed kilku miesięcy. Sobotnie wyjazdowe spotkanie z Newcastle udowodniło jednak, że Chelsea wciąż boryka się z ogromnymi problemami i daleko jej do czołówki ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Newcastle zdemolowało Chelsea. "Sroki" wygrały aż 4:1

Oba zespoły wyszły na murawę o godz. 16:00 polskiego czasu. Początkowo mecz był bardzo wyrównany z lekkim wskazaniem na drużynę gospodarzy. Już w 13. minucie do siatki trafił Alexander Isak, który otrzymał fenomenalne prostopadłe podanie "w uliczkę" od 17-letniego Lewisa Miley'a, po czym pokonał bramkarza Chelsea strzałem z bliskiej odległości.

Mimo to goście nie zamierzali się poddawać. Dokładnie dziesięć minut później po faulu blisko bramki Newcastle piłkę do rzutu wolnego ustawił Raheem Sterling. Anglik wziął rozbieg, podreptał, po czym uderzył nad murem wprost w okienko bramki. Z pewnością to trafienie ma duże szanse w konkursie najpiękniejszego gola kolejki.

Drużyny schodziły do szatni po pierwszej połowie przy remisie 1:1. Wówczas wydawało się, że mecz będzie jeszcze bardziej zacięty, jednak wtedy Newcastle rozpoczęło demolkę. 15 minut po pierwszym gwizdku drugiej części gry gola na 2:1 strzelił Jamaal Lascelles. Obrońca "Srok" świetnie wbiegł w pole karne, trafiając piłkę głową po perfekcyjnym dośrodkowaniu Anthony'ego Gordona. Kolejna bramka padła... minutę później. W tej sytuacji jednym winowajcą był Thiago Silva. Brazylijczyk zamiast w futbolówkę dosłownie kopnął w murawę, z czego skorzystał jego rodak, Joelinton. Napastnik Newcastle znalazł się sam na sam z Roberto Sanchezem po lewej stronie pola karnego, po czym z zimną krwią uderzył płasko w stronę bliższego słupka.

Chelsea była bezradna. Toporne ataki nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, przez co rosła irytacja w drużynie. W 73. minucie zdesperowany Reece James fatalnie przyjął piłkę w stronę własnej bramki, którą przejął wspomniany już Gordon. Obrońca gości ratował się faulem, a miał już na koncie żółtą kartkę. Sędzia był bezlitosny, pokazując Jamesowi drugi kartonik, który w konsekwencji oznaczał wyrzucenie z boiska. Grająca w osłabieniu Chelsea w 83. minucie straciła bramkę na 4:1, której autorem był faulowany wcześniej skrzydłowy gospodarzy. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Po szalonym meczu z Manchesterem City (12 listopada, 4:4) i wcześniejszym zwycięstwie z Tottenhamem (4:1) można było przypuszczać, że zespół Mauricio Pochettino wraca na właściwe tory. Mimo to dotkliwa porażka z Newcastle pokazała, że w londyńskiej drużynie wciąż jest wiele do poprawy, a piłkarze, tacy jak Mudryk czy Caicedo kupowani za grube miliony nie są gwarancją sukcesu. Obecnie Chelsea z 16. punktami zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli Premier League. Wydaje się, że demony z poprzedniego sezonu wracają.

Komplet sobotnich wyników 13. kolejki Premier League: