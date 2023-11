Totalny niewypał za 60 milionów. Gigantyczne rozczarowanie

55 mln funtów plus pięć mln funtów w bonusach - tyle Manchester United zapłacił latem Chelsea za jej wychowanka - Masona Mounta. Angielski pomocnik, którego kontrakt z klubem ze Stamford Bridge wygasał w czerwcu przyszłego roku, był bohaterem jednego z głośniejszych transferów minionego lata na Wyspach.

Ale - tak samo jak całej drużynie - Mountowi na razie w tym sezonie wiedzie się kiepsko. 24-latek zagrał w 12 meczach, nie strzelił gola i miał tylko jedną asystę. Było to w spotkaniu pucharu ligi z Crystal Palace (3:0).

Mount nie tylko rozczarowuje na boisku, ale ma też problemy ze zdrowiem. Na przełomie sierpnia i września z powodu kontuzji Anglik opuścił pięć meczów. Były to ligowe spotkania z Nottingham Forest (3:2), Arsenalem (1:3), Brighton (1:3) i Burnley (1:0) oraz mecz Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium (4:3).

Kolejna kontuzja Mounta

W piątek Manchester United poinformował o kolejnej kontuzji Mounta. Tym razem Anglik nabawił się urazu łydki, przez który nie zagra przez miesiąc. To może oznaczać, że Mount w tym roku już nie zagra. A gdyby tak się stało, to pomocnik Manchesteru United, a wcześniej Chelsea zakończyłby 2023 r. bez gola w Premier League.

Do końca roku Manchester United zagra w Premier League z Evertonem, Newcastle, Chelsea, Bournemouth, Liverpoolem, West Hamem, Aston Villą i Nottingham Forest oraz z Galatasaray i Bayernem w Lidze Mistrzów. Dwa spotkania w Europie będą decydujące o wyjściu z grupy, gdzie zespół Erika ten Haga na duże problemy.

Po czterech kolejkach Manchester United jest na ostatnim miejscu w grupie z zaledwie trzema punktami. Zespół ten Haga traci punkt do Kopenhagi i Galatasaray i aż dziewięć do Bayernu. W Premier League drużyna z Old Trafford zajmuje 6. miejsce ze stratą siedmiu punktów do lidera - Manchesteru City.