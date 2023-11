Kapitalne wieści ws. reprezentanta Polski. 19 miesięcy i koniec. Wraca!

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku nabawił się poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na ponad 18 miesięcy. Polak 29 października wrócił na boisko i rozegrał 32 minuty w rezerwach Brighton. Tydzień później również wystąpił w drugim zespole. Teraz przyszedł czas na kolejny krok i powrót do rywalizacji w Premier League.

Jakub Moder wraca do gry! Kapitalne wieści

- To decyzja głównego trenera i personelu medycznego - mówił kilka dni temu o potencjalnym powrocie Jakuba Modera do rywalizacji w pierwszej drużynie Johnny Cantor. Teraz okazuje się, że Roberto de Zerbi zdecydował się przywrócić Polaka do kadry meczowej!

W niedzielnym meczu Brighton przeciwko Sheffield United pomocnik ma zasiąść na ławce rezerwowych, o czym donoszą angielskie media. Potwierdził to także sam szkoleniowiec drużyny. - Będzie na ławce rezerwowych. To wspaniała wiadomość. Nie wiem, czy zagra, ale grał ostatnio w zespole U-21. Grał bardzo dobrze. Wszyscy cieszymy się z jego powodu - przyznał de Zerbi. Wczesnym popołudniem na profilu Brighton pojawił się także wpis z powitaniem Modera. "Dobrze Cię widzieć, Jakub" - czytamy.

Powrót do gry Modera to świetna wiadomość dla Michała Probierza. Przed urazem pomocnik był ważną postacią w reprezentacji Polski. Choć nie otrzymał powołania na najbliższe zgrupowanie, to wiele wskazuje na to, że jeśli będzie zdrowy i będzie w dobrej formie, selekcjoner zaprosi go na marcowe mecze kadry. Przypomnijmy, że z powodu urazu Moder stracił m.in. wyjazd na mistrzostwa świata.

Jakub Moder trafił do Brighton w 2020 roki i w barwach zespołu rozegrał już 45 spotkań. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował cztery asysty. W niedzielę będzie miał szansę zanotować pierwszy występ po bardzo długiej przerwie. Pierwszy gwizdek w starciu z Sheffield o godzinie 15:00.