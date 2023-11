Gorące derby Londynu: bandycki faul i dwie czerwone kartki. Gole w 94. i 97. minucie [WIDEO]

Tottenham i Chelsea w tym sezonie znajdują się w zupełnie innych położeniach. Piłkarze Ange Postecogloue'a od początku radzą sobie świetnie i po 11 kolejkach byli niepokonani. Z kolei "The Blues" rozczarowuje i przed derbowym hitem zajmowali dopiero 12. miejsce w tabeli. Derby jednak wiążą się swoimi prawami, co zwiastowało niesamowite emocje!

Tottenham zaczął strzelać już po kilku minutach. A potem sporo pracy miał VAR

Spotkanie od pierwszych minut układało się lepiej dla gospodarzy, którzy już w szóstej minucie objęli prowadzenie. Tottenham prowadził 1:0 po przepięknym trafieniu Dejana Kulusevskiego, który zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego i po rykoszecie pokonał bramkarza. Osiem minut później mogło być już 2:0. Mogło, ale do akcji wszedł VAR. Po powtórkach sędzia nie uznał trafienia Heung-Min Sona, który był na spalonym.

W 19. minucie brzydkiego faulu dopuścił się Destiny Udogie, który obejrzał żółtą kartkę. Sędzia jednak został przywołany do monitora i sprawdzał, czy przewinienie zasługiwało na czerwoną. Ostatecznie nie wyrzucił piłkarza z boiska, a ten mógł mówić o sporym szczęściu. Z kolei w 21. minucie piłka wpadła do bramki strzeżonej przez Vicario, jednak po analizie sędzia uznał, że Rahem Sterling zagrał ręką i nie uznał trafienia dla Chelsea. Kilka chwil później arbiter znów nie uznał gola - tym razem Caicedo, który był na spalonym.

W 33. minucie zaczęły się problemy Tottenhamu. Cristian Gabriel Romero w bandycki sposób sfaulował rywala w polu karnym, za co obejrzał czerwoną kartkę. Chwilę później Cole Palmer pewnie wykorzystał rzut karny i na tablicy wyników był już remis 1:1. Kilka chwil później Chelsea znów zdobyła bramkę, jednak znów ze spalonego. Oba zespołu schodziły do szatni przy remisowym wyniku.

Chelsea dopięła swego. Gol w końcówce i zwycięskie derby!

Po zmianie stron było wiadome, że w lepszym położeniu są "The Blues", którzy grali w przewadze. Co więcej, od 55. minuty Tottenham grał już w dziewiątkę, po drugiej żółtej kartce Udogie. Nie były to dobre wieści dla gospodarzy. Ponadto dwóch zawodników nabawiło się kontuzji i szkoleniowiec musiał dokonać wymuszonych zmian.

Chelsea dążyła do zdobycia zwycięskiego gola. Udało się to w 75. minucie, kiedy Nicolas Jackson wykończył znakomite zagranie Rahema Sterlinga. Zanim jednak piłkarze w pełni mogli celebrować bramkę, musieli poczekać na... werdykt VAR-u, który sprawdzał ewentualnego spalonego. Offside'u jednak nie było.

W końcówce Tottenham pokonał po raz kolejny Roberta Sancheza, jednak po raz kolejny... interweniował VAR. Tym razem na niekorzyść gospodarzy, którym bramki nie uznano. Eric Dier był na spalonym. W doliczonym czasie gry Chelsea dobiła jeszcze rywala i zdobyła dwie kolejne bramki. Ich autorem był Jackson, który trafił w 94. i 97. minucie. Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie i Tottenham przegrał (1:4) po raz pierwszy w sezonie! W tabeli wciąż zajmuje drugie miejsce, a Chelsea awansowała na pozycję dziesiątą.