Media: Przełom ws. Modera! Wiadomo, kiedy wróci do gry w Premier League

Pod koniec 2020 roku Lech Poznań sprzedał Jakuba Modera do Brighton za 11 milionów euro. Polak uzbierał 40 meczów w Premier League, po czym doznał potwornej kontuzji. - Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień wcześniej wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - mówił w kwietniu 2022 r. Moder w programie "Foot Truck". Piłkarz zerwał więzadła krzyżowe i do tej pory nie wrócił na murawę. Początkowo twierdzono, że rehabilitacja potrwa rok. A przecież już minęło 19 miesięcy. Na szczęście pomocnik wraca na właściwe tory.

Na razie dostawał szansę z rezerwami. Przed tygodniem wrócił na boisko, by przez około pół godziny pomagać kolegom z zespołu Brighton do lat 21. W piątek dostał jeszcze więcej minut i znakomicie je spożytkował. Polak miał udział przy bramce na 1:0 w meczu z Aston Villą.

- Wiedząc, ile nie mógł grać i teraz widząc, że wraca na boisko, to po prostu fantastyczne. Świetnie, że znów jest w naszej grupie. To bardzo mocny charakter, przeszedł przez bardzo wiele, kosztowało go to mnóstwo pracy do tego momentu. Ważne jest być cierpliwym, musi na nowo odnaleźć się na boisku, w treningach i wrócić na swój poziom. Ale naprawdę świetnie się patrzy na to, że już wraca po tak wielu przejściach, że jest z nami i trenuje - mówił niedawno James Milner, pomocnik Brighton, w rozmowie z Viaplay.

Ale kiedy Moder wróci na boisko Premier League?

Nieco szczegółów odnośnie powrotu Modera zdradza portal Meczyki.pl.

"Plan naprawczy Modera zakłada, że 24-latek zagra już w przyszłą niedzielę w Premier League! Brighton podejmuje wtedy u siebie ostatnie Sheffield United, a pomocnik miałby otrzymać kilkanaście minut z ławki. Jeśli De Zerbi skorzysta z Modera, a mecz z najgorszym zespołem ligi wydaje się do tego idealną okazją, będzie to pierwsze spotkanie zawodnika na tym poziomie od blisko 20 miesięcy!" - czytamy.

Po 11 kolejkach Premier League Brighton zajmuje siódme miejsce i traci cztery punkty do Aston Villi, która zajmuje piąte miejsce, premiujące grą w Lidze Europy. Villa rozegrała jednak mecz mniej.

Moder nadzieją reprezentacji Polski

Moder w reprezentacji Polski zadebiutował 4 września 2020 roku podczas meczu Ligi Narodów z Holandią. Ma na koncie 20 spotkań w biało-czerwonej koszulce oraz dwa gole.

- Mam nadzieję, że nie będzie nowych urazów w najbliższym czasie, to bardzo ważne. Niektórzy muszą się wyleczyć. Jednym z nich jest Jakub Moder, który praktycznie dwa lata nie grał. Dochodzi do siebie w Brighton. Trenuje i ma w najbliższym czasie wchodzić do gry. Jesteśmy z nim w kontakcie - powiedział niedawno Michał Probierz na antenie "Kanału Sportowego".