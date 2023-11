Manchester City w sobotnim meczu 11. kolejki Premier League miał tylko jeden cel - pokonać zdecydowanie niżej notowane Bournemouth oraz przynajmniej do poniedziałku i meczu Tottenham - Chelsea być nowym liderem ligi angielskiej.

Niezwykły popis nowej gwiazdy Manchesteru City. Gol i cztery asysty! Rywal był bezradny

Ten cel został przez zespół Pepa Guardioli zrealizowany w niezwykle efektowny sposób, a najbardziej przyczynił się do tego kapitalny występ Jeremy'ego Doku - 21-letniego belgijskiego skrzydłowego, sprowadzonego latem z francuskiego Rennes za 60 milionów euro. Doku do sobotniego meczu mógł się pochwalić golem i asystą w Premier League, więc chyba nikt nie spodziewał się, że tylko przeciwko Bournemouth będzie w stanie strzelić gola i zaliczyć aż cztery asysty!

Wszystko zaczęło się w 30. minucie, gdy Belg po klepce z Rodrim zaskoczył bramkarza gości uderzeniem z kilkunastu metrów, otwierając wynik spotkania.

Po kolejnych siedmiu minutach Doku miał na swoim koncie także dwie asysty. Najpierw Doku wyłożył piłkę z prawego skrzydła Bernardo Silvie, który płaskim strzałem z kilku metrów podwyższył na 2:0. Następnie były skrzydłowy Rennes trafił swoim uderzeniem z dystansu w plecy Manuela Akanjiego, a że dopiero po odbiciu się od Szwajcara piłka trafiła do bramki, to gol został zapisany Akanjiemu, a Doku na przerwę schodził z drugą asystą.

Kolejne popisy Belga miały miejsce już w drugiej połowie. W 64. minucie Doku dograł piłkę w pole karne do Phila Fodena, który z kilku metrów nie dał szans Ionutowi Radu.

I choć dziesięć minut później Bournemouth zdołało strzelić bramkę honorową autorstwa Luisa Sinisterry, to Manchester City odpowiedział na to kolejnymi golami. Na 5:1 trafił w 83. minucie Bernardo Silva, który śliczną podcinką wykorzystał doskonałe podanie otwierające Doku i sytuację sam na sam z bramkarzem gości. Wynik ustalił chwilę ustalił Nathan Ake, finalizując krótko i sprytnie rozegrany rzut rożny i centrę 20-letniego Oscara Bobba.

21-letni Jeremy Doku rozegrał w tym spotkaniu pełne 90 minut, strzelił gola i zaliczył cztery asysty, a do tego był najlepszy w całym spotkaniu pod względem liczby stworzonych sytuacji (5), udanych dryblingów (4) i wygranych pojedynków (6). Można śmiało stwierdzić, że "The Citizens" trafili z następcą Riyada Mahreza, który latem przeniósł się do Arabii Saudyjskiej.

Manchester City rozbił na własnym stadionie Bournemouth 6:1 i z 27 punktami przynajmniej do poniedziałku został liderem Premier League. Wtedy z kolei przeskoczyć "The Citizens" może Tottenham (26 pkt), który zmierzy się na własnym stadionie z Chelsea.

