Sceny w Anglii. To dlatego przełożyli mecz. Nie do wiary

W sobotnie samo południe w ośrodku treningowym Brighton & Hove Albion w Lancing, kilkanaście kilometrów od Brighton, miał się odbyć mecz ligi do lat 18, w którym gospodarze mieli podejmować londyński Arsenal. To spotkanie jednak nie doszło do skutku z iście absurdalnego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Drużyna U-18 Arsenalu prowadzona jest przez byłego piłkarza i wychowanka "Kanonierów" Jacka Wilshere'a, który z powodów zdrowotnych zakończył piłkarską karierę już w wieku 30 lat, a obecnie pracuje jako trener w akademii Arsenalu. Wilshere w pierwszej drużynie klubu z północnego Londynu występował w latach 2008-18, z przerwami na dwa wypożyczenia do innych zespołów. Z Arsenalem 31-latek zdobywał w tym czasie dwukrotnie Puchar Anglii oraz dwukrotnie Tarczę Wspólnoty.

Mecz młodych piłkarzy Arsenalu odwołany. Kuriozalny powód. Legenda musiała być w szoku

Teraz Wilshere miał poprowadzić przeciwko Brighton kandydatów na jego następców. Tak się jednak nie stało, gdyż, jak informuje portal arsenalyouth.wordpress.com opisujący zmagania drużyn młodzieżowych Arsenalu, autokar z "Kanonierami" zamiast do ośrodka szkoleniowego Brighton pojechał do Bournemouth!

Pomyłka kierowcy jest o tyle absurdalna, że młodzi piłkarze Arsenalu trafili do miasta oddalonego od Brighton o 150 kilometrów, a od ośrodka szkoleniowego "Mew" w Lancing o około 130 kilometrów. Co więcej, przez ten błąd autokar udał się w trasę około 50 kilometrów dłuższą, niż planowano.

Ciekawe, jaka była mina trenera młodych "Kanonierów" Jacka Wilshere'a, gdy okazało się, że autokar jego zespołu dotarł do miasta, które sam Wilshere zna doskonale. Wszak 31-letni Anglik dwukrotnie występował w barwach AFC Bournemouth - najpierw w sezonie 2016/17, a następnie w 2021 roku.

Sam mecz miał się odbyć o godzinie 12:00 czasu miejscowego. Pierwotnie został opóźniony o pół godziny, a następnie ze zrozumiałych względów odwołany, gdyż zespół Arsenalu nie miał szans dotrzeć do Lancing w rozsądnym czasie.

W grupie południowej rozgrywek do lat 18 oba zespoły nie spisują się rewelacyjny. Po ośmiu rozegranych spotkaniach Arsenal zajmuje siódme, a Brighton jedenaste miejsce. Prowadzi Fulham.