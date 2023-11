Moder już błysnął! Znakomicie się zachował [WIDEO]

Jakub Moder w ostatnich miesiącach przeżywał prawdziwy koszmar. W kwietniu zeszłego roku zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do gry okazał się bardzo skomplikowany. Pomocnik reprezentacji Polski i angielskiego Brighton stracił na leczenie aż półtora roku. Po tak długim rozbracie z piłką odzyskanie formy może trochę potrwać, dlatego klub postanowił działać powoli. Tymczasem Moder już zdążył pokazać piłkarską klasę.

Jakub Moder znów zachwyca. Nie grał ponad półtora roku, a już pokazał moc

W zeszłą niedzielę 24-latek po raz pierwszy od bardzo dawna wystąpił w oficjalnym meczu. Zagrał w zespole do lat 21 przeciwko młodzieżowcom Arsenalu. Trenerzy byli jednak bardzo ostrożni. Już w 32. minucie zmienił go Samy Chouchane. W piątek Moder znów dostał szansę i od razu się odpłacił.

Juniorzy Brighton tym razem mierzyli się z rówieśnikami z Aston Villi. Już w 12. minucie Moder zaskoczył rywali doskokiem do wysokiego pressingu. Odebrał piłkę tuż przed polem karnym i odegrał do Luki Barringtona. Ten z kolei podał do Chouchane, a Tunezyjczyk przymierzył idealnie w dolny róg. W ten sposób Polak zanotował asystę drugiego stopnia.

Piękne słowa o Moderze. "To bardzo mocny charakter"

Wychowanek Lecha Poznań nie wyszedł już na drugą połowę, a jego zespół wygrał 2:1. Na jego poczynania spoglądają także koledzy z pierwszego zespołu i nie mogą się doczekać powrotu. - Wiedząc, ile nie mógł grać i teraz widząc, że wraca na boisko, to po prostu fantastyczne. Świetnie, że znów jest w naszej grupie. To bardzo mocny charakter, przeszedł przez bardzo wiele, kosztowało go to mnóstwo pracy do tego momentu. Ważne jest być cierpliwym, musi na nowo odnaleźć się na boisku, w treningach i wrócić na swój poziom. Ale naprawdę świetnie się patrzy na to, że już wraca po tak wielu przejściach, że jest z nami i trenuje - przyznał pomocnik Brighton, James Milner w rozmowie z Viaplay.

W ten weekend Brighton w rozgrywkach Premier League zmierzy się na wyjeździe z Evertonem. Początek meczu w sobotę o godz. 16:00.