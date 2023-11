Ćwierć miliarda funtów dla Man United? W klub ma pojawić się nowy inwestor

10 - na mistrzostwo Premier League, aż piętnaście lat na triumf w Lidze Mistrzów czekają kibice Manchesteru United na triumf w dwóch najważniejszych rozgrywkach dla jednego z najbardziej utytułowanych angielskich klubów. Ostatnie trofeum Manchester United wywalczył w tym roku, ale był to tylko puchar pocieszenia, czyli League Cup.

Prawie 250 milionów funtów na ratunek Manchester United

W tym sezonie Manchester United znów zawodzi. W Premier League po dziesięciu kolejkach zdobył tylko piętnaście punktów i jest na dopiero ósmym miejscu. W Lidze Mistrzów po trzech kolejkach ma trzy punkty i jest na trzeciej pozycji w grupie.

Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga odpadła już z League Cup, bo po fatalnej grze przegrała przed własną publicznością z Newcastle 0:3. - To był żałosny występ, jak poddanie się. W przeszłości zdarzało się, że po czymś takim na Old Trafford trenerzy tracili pracę. To był haniebny sygnał, że piłkarzom nie zależy na klubie i trenerze. Kibice odwrócili się od ten Haga, który desperacko potrzebuje przekonać jeszcze do siebie zawodników - komentował porażkę dziennik "The Times".

Być może Manchester United wkrótce doczeka się pozytywnej wiadomości. - 71-letni Sir Jim Ratcliffe jest bliski zakupu 25 procent udziałów w Manchesterze United - informuje brytyjska telewizja "Sky News". Według jej informacji Ratcliffe wyłożyłby od razu 245 milionów funtów z prywatnego majątku na poprawę infrastruktury klubu. Poważnych inwestycji wymaga stadion Old Trafford i ośrodek treningowy w Carrington. Klub bierze też pod uwagę zwiększenie pojemności stadionu z 75 do 90 tys. widzów.

- Oczekuje się, że po uwzględnieniu dodatkowych wydatków inwestycja brytyjskiego milionera w klub wyniesie około 1,5 miliarda funtów - pisze brytyjski dziennik "The Mirror".

Trzy tygodnie temu zainteresowany kupnem klubu szejk Jassim bin Hamad al-Thani zdecydował się wycofać z negocjacji. Wszystko dlatego, że choć oferował za United znacznie większe pieniądze niż rynkowa wartość klubu, otrzymał ze strony rodziny Glazerów odmowę - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

W ciągu ostatniego okna transferowego Manchester United wydał prawie 200 milionów funtów na nowych zawodników. Latem tego roku za 72 miliony funtów sprowadzony został duński napastnik Rasmus Hojlund z Atalanty.

Manchester United w sobotę w 11. kolejce Premier League zagra na wyjeździe z Fulham. Początek spotkania o godz. 13.30. Cztery dni później (godz. 21) drużyna ten Haga zmierzy się w arcyważnym starciu w Lidze Mistrzów na wyjeździe z FC Kopenhaga.