Klopp nie może uwierzyć, się dzieje z Manchesterem United. Jego mina mówi wszystko

Manchester United w środę przegrał aż 0:3 z Newcastle United i nie obroni Pucharu Ligi Angielskiej. Piłkarze z Old Trafford zagrali bardzo słaby mecz, a Miguel Almiron, Lewis Hall i Joe Willock nie mieli wielkich problemów ze zdobywaniem goli. Przed United nie musi drżeć żaden zespół z Premier League, co powinno cieszyć wszystkich trenerów. Juergenowi Kloppowi nie było jednak do śmiechu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr przed superpucharem Polski: Ludzie widzą, że siatkówka daje dużo funu

Juergen Klopp zareagował na wyniki Manchesteru United. Bez słów powiedział wszystko

Manchester United od początku sezonu wygrał osiem i przegrał siedem z 15 meczów we wszystkich rozgrywkach. Starcie z Newcastle było drugim 0:3 z rzędu w przeciągu trzech dni, ponieważ w weekend piłkarze ten Haga przegrali takim wynikiem w derbach z Manchesterem City.

Zespół z Old Trafford zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli Premier League, z czego powinni cieszyć się szkoleniowcy innych topowych drużyn. Podczas konferencji prasowej Liverpoolu okazało, że Juergen Klopp, bardziej niż zachwycony, jest zszokowany postawą wielkich rywali.

"The Telegraph" udostępnił wymowne wideo, na którym doskonale widać reakcję Kloppa, gdy dowiedział się, że Manchesteru United przegrał 0:3. 56-latek nie powiedział ani słowa i w sumie nie musiał. Jego twarz mówiła wszystko. Wydał z siebie tylko: "uuu", a na jego twarzy widać było spore zdziwienie i zaniepokojenie. Niemiec był wyraźnie zszokowany. "Duży potencjał memowy..." - napisano pod filmem.

Niewykluczone, że słabe wyniki Manchesteru United doprowadzą do zwolnienia trenera Erika ten Haga. W tym sezonie zespół Holendra notuje zaledwie średnio 1,40 punktu na mecz. W całej karierze w United szkoleniowiec może pochwalić się niezłym bilansem 49 wygranych, ośmiu remisów i 20 porażek, ale być może nie uratuje go to przed utratą pracy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kolejny mecz Manchester United rozegra w sobotę 4 listopada o godzinie 13:30 przeciwko Fulham na wyjeździe. W zeszłym sezonie oba mecze tych zespołów w Premier League zakończyły się wygraną United 2:1.