Chelsea w szoku! Sensacja w Premier League. Dramat w 95. minucie

Chelsea zaliczyła słaby początek sezonu, ale w ostatnich tygodniach spisywała się o wiele lepiej. Z czterech meczów wygrała trzy i remisowała 2:2 z Arsenalem, wicemistrzem Anglii. W sobotę zmierzyła się u siebie z Brentfordem, który przed tą kolejką był niżej od niej w tabeli.

Chelsea znów straciła punkty w Premier League. Porażka z Brentfordem

Od pierwszych minut zespół Mauricio Pochettino dążył do zdobycia bramki. W 10. minucie indywidualną akcję przeprowadził Noni Madueke, który oddał techniczny strzał w kierunku górnego rogu bramki. Jednak piłka trafiła tylko w poprzeczkę. Niedługo później dobre okazje mieli Marc Cucurella i Raheem Sterling, pierwszy uderzył wprost w bramkarza, drugi nad poprzeczką. W efekcie po pierwszej połowie był bezbramkowy remis.

Po przerwie Brentford odważniej zaatakowało. Ostrzeżeniem dla gospodarzy była sytuacja, po której groźny strzał Vitaly'ego Janelta obronił Robert Sanchez. A od 58. minuty przegrywali 0:1, po dośrodkowaniu Bryana Mbeumo celną główką popisał się Ethan Pinnock.

Chelsea miała dużo czasu na odrobienie strat, ale kolejne ataki kończyły się niepowodzeniem. W doliczonym czasie miała rzut rożny, po którym goście ruszyli z kontrą. Piłkę dostał Jehor Jarmoluk, który przegrał pojedynek z golkiperem Chelsea. Jednak kolejna taka sytuacja przyniosła bramkę. W 96. minucie w pole karne Brentfordu ruszył także Sanchez, który po chwili musiał gonić pędzących na jego bramkę rywali. Był blisko dogonienia Neala Maupaya, tyle że będąc tuż za jego plecami, przewrócił się. Mimo to Maupay zagrał bardzo ostrożnie i wystawił piłkę do Mbeumo, który z bliska trafił na 2:0. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, mimo że drużyna Pochettino oddała więcej strzałów (17 do 7), wymieniła więcej podań (722 do 324) i była znacznie dłużej przy piłce (70 proc. do 30 proc.).

Chelsa - Brentford 0:2

Gole: Ethan Pinnock 58', Bryan Mbeumo 90+6'

Porażka jest tym bardziej bolesna dla Chelsea, że została wyprzedzona przez sobotniego rywala. "The Blues" mają 12 punktów i spadli na 11. pozycję, Brentford powiększyło dorobek do 13 punktów i awansowało na 10. miejsce.