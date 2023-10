Sceny w hicie Chelsea - Arsenal. Bajeczny "centrostrzał" to był dopiero początek [WIDEO]

W sobotę dziewiąta kolejka Premier League rozpoczęła się od starcia Liverpoolu z Evertonem. Zespół Juergena Kloppa po wielkich męczarniach zwyciężył 2:0. O godz. 18:30 polskiego czasu na murawie stadionu Stamford Bridge pojawili się piłkarze Chelsea i Arsenalu. Wicemistrzowie Anglii świetnie rozpoczęli nowy sezon, a w sobotnim meczu udowodnili, że nigdy nie należy przedwcześnie skazywać ich na porażkę.

Arsenal przegrywał do 77. minuty. Później zaczęła się gonitwa

Już od pierwszych minut wyjazdowego starcia z Chelsea, Arsenal nie przypominał drużyny, która zachwycała nas w pierwszych spotkaniach sezonu. Co prawda drużyna Artety próbowała kreować sytuacje poprzez wymienianie licznych podań w ataku pozycyjnym, jednak nie przełożyło się to na żaden celny strzał w pierwszej połowie. Chelsea natomiast utrzymywała się przy piłce zaledwie przez 38 proc. czasu gry, co wystarczyło na wykreowanie siedmiu sytuacji bramkowych.

Już w 15. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Cole'a Palmera, który podczas letniego okienka odszedł z Manchesteru City za aż 47 mln euro. 21-letni Anglik pewnie wykorzystał rzut karny, dzięki czemu Chelsea schodziła do szatni przy jednobramkowej zaliczce.

W drugiej połowie spotkanie wyglądało bardzo podobnie. Arsenal w imię swojej filozofii gry prowadził grę, szukając wolnych przestrzeni i korytarzy do podania. Mimo to tuż po wznowieniu meczu, w 48. minucie drugiego gola dla Chelsea zdobył Mykhaylo Mudryk, który w ostatnim czasie ze względu na ogromną nieskuteczność był wyśmiewany przez kibiców innych drużyn. Ukrainiec dostał piłkę w bocznym sektorze boiska, dostrzegł wysuniętego bramkarza Arsenalu, po czym "centrostrzałem" przelobował go. Co ciekawe, bramki Chelsea były pierwszymi, jakie Arsenal stracił w wyjazdowych spotkaniach tego sezonu.

Wydawało się, że zespół Mauricio Pochettino spokojnie dowiezie prowadzenie 2:0 do końca meczu, jednak wtedy Arsenal znacznie podkręcił tempo. Kontaktową bramkę w 77. minucie zdobył Declan Rice, który wykorzystał fatalne podanie bramkarza Chelsea i strzałem z pierwszej piłki wpakował ją do pustej siatki. Po tym trafieniu piłkarze Artety uwierzyli, że jeszcze nie wszystko stracone.

Zaledwie siedem minut później do remisu doprowadził Leandro Trossard, który zmienił Gabriela Martinellego. Arsenal wyszedł z marazmu i przejął inicjatywę, jednak finalnie nie zdołał strzelić zwycięskiego gola. Mecz zakończył się remisem. Mimo to z perspektywy przebiegu spotkania taki wynik powinien smakować jak wygrana.

Premier League. Chelsea - Arsenal 2:2, bramki: 15' Palmer, 48' Mudryk, 77' Rice, 84' Trossard