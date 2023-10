Gwiazdor Liverpoolu oszukał śmierć. Tylko cud go uratował

W piątek burza "Babet" nadciągnęła nad Wielką Brytanię, siejąc spustoszenie. Przyniosła bardzo obfite opady deszczu oraz wiatr przekraczający nawet 100 km/h. Niestety, kilka osób zmarło. Z kolei na lotnisku w Leeds samolot wypadł z pasa startowego, choć na szczęście nikomu nic się nie stało, a samolot także nie został poważnie uszkodzony. O włos od tragedii był także Trent-Alexander Arnold, który podróżował swoim luksusowym pojazdem.

Słup o mało nie zabił Trenta Alexandra-Arnolda. Piłkarz Liverpoolu miał wyjątkowe szczęście

Jak donosi "The Sun" piłkarz jechał mokrą wiejską drogą z prędkością około 112 k/h. Nagle wiatr przewrócił ważący pół tony słup energetyczny, który runął na drogę. By uniknąć katastrofy Alexander-Arnold odbił kierownicą w drugą stronę i zderzył się z drugim pojazdem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To samo źródło donosi, że reprezentant Anglii był wstrząśnięty tym zdarzeniem.

- Wiatr był tak silny, że nagle wyrwał słup. To było naprawdę przerażające. To cud, że nikomu nic się nie stało, bo ktoś mógł zginąć. Alexander-Arnold musi czuć się, jakby oszukał śmierć - powiedział "The Sun" świadek zdarzenia.

W wyniku wypadku w pojeździe piłkarza wartym 90 tys. funtów zostały uszkodzone przedni zderzak oraz reflektor. Niektóry części auta "ledwo wiszą" w wyniku wypadku, co można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Miejscowa policja przekazała, że otrzymała zgłoszenie o wypadku o godzinie 10:34 czasu miejscowego. Utrudnienia na drodze i w dostawie prądu miały potrwać do godziny 13:05.

Miło wypadku Alexander-Arnold tego samego dnia pojawił się na treningu Liverpoolu przed dzisiejszymi derbami Merseyside przeciwko Evertonowi na Anfield, które według przewidywań ma rozpocząć w pierwszym składzie. Początek spotkania już o godzinie 13:30. Na ten moment Liverpool jest czwarty w tabeli, natomiast Everton zajmuje dopiero 16. lokatę.