Blisko, coraz bliżej! Na niego reprezentacja Polski czeka jak na zbawienie

A miało być tak pięknie... Pod koniec 2020 roku Lech Poznań sprzedał Jakuba Modera do Brighton za 11 milionów euro. Polak uzbierał 40 spotkań w Premier League i nagle doznał kontuzji. - Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - w programie "Foot Truck" mówił Jakub Moder, który w kwietniu 2022 r. zerwał więzadła krzyżowe. I do tej pory nie wrócił na boisko, choć początkowo sądzono, że rehabilitacja potrwa rok. Minęło 19 miesięcy a pomocnik wciąż nie wyszedł na murawę. Ale wreszcie pojawiło się światełko w tunelu.

Roberto De Zerbi, zbierający fantastyczne recenzje trener Brighton, potwierdził, że Moder niebawem będzie gotowy do gry.

- Jakub zaczął z nami znów pracować, trenuje z całą grupą. To świetne informacje dla Brighton - powiedział włoski szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Na razie nie wiadomo, czy Polak znajdzie się na ławce rezerwowych na spotkanie z Manchesterem City (21.10). Kolejne ligowe spotkanie Brighton rozegra 29 października z Fulham. Moder będzie miał kłopot, aby przebić się do pierwszego składu Brighton, bo ośmiu kolejkach zajmuje szóste miejsce, ale fani Premier League są zachwyceni ofensywnym stylem gry.

Moder a reprezentacja Polski

Moder w reprezentacji Polski zadebiutował 4 września 2020 roku podczas meczu Ligi Narodów z Holandią. Ma na koncie 20 spotkań w biało-czerwonej koszulce oraz dwa gole.

- Mam nadzieję, że nie będzie nowych urazów w najbliższym czasie, to bardzo ważne. Niektórzy muszą się wyleczyć. Jednym z nich jest Jakub Moder, który praktycznie dwa lata nie grał. Dochodzi do siebie w Brighton. Trenuje i ma w najbliższym czasie wchodzić do gry. Jesteśmy z nim w kontakcie - powiedział ostatnio Michał Probierz w rozmowie z Mateuszem Borkiem dla "Kanału Sportowego".