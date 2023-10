Premier League wraca do klękania przed meczami

Co roku w październiku Anglicy obchodzą "Black History Month", więc władze Premier League postanowiły przyłączyć się do akcji. W oficjalnym oświadczeniu ligi dowiadujemy się, że przed nadchodzącymi meczami piłkarze znów powrócą do dawnej praktyki. Przed dwudziestoma spotkaniami zawodnicy uklękną na murawie i dołączą do akcji "Nie ma miejsca dla rasizmu".

Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=rsq0Dl6N-CA&ab_channel=PremierLeague