Guardiola zaskoczył. Powiedział piłkarzom, kto zastąpi go w Manchesterze City

Pep Guardiola to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. W trakcie pracy w FC Barcelonie oraz Bayernie Monachium osiągnął wielkie sukcesy, a od 2016 roku to samo robi w Manchesterze City. Jednak któregoś dnia w końcu opuści angielski klub i potrzebny będzie jego następca.

Pep Guadriola wskazał przyszłego trenera Manchesteru City. Roberto De Zerbi doceniony

Zastąpienie Hiszpana z pewnością nie będzie łatwym zadaniem, ale on sam widzi trenera, który mógłby podjąć się tego zadania. Brytyjski "The Telegraph" ujawnił, że w maju po wyjazdowym starciu z Brighton (1:1) w Premier League podszedł do trzech zawodników drużyny przeciwnej i rzucił wymowne zdanie. - To następny menedżer Manchesteru City - oznajmił, kiwając głową w kierunku Roberto De Zerbiego. Ten nie mógł usłyszeć tych słów, gdyż stał zbyt daleko.

Jak na razie Włoch nie jest bardzo znanym szkoleniowcem, ale od kilku lat jego zespoły są chwalone za efektowną grę i nadspodziewanie dobre wyniki. Tak też jest w Brighton, które w zeszłym sezonie doprowadził do awansu do europejskich pucharów, pierwszego w historii klubu. Zanim trafił do Anglii, trenował m.in. Palermo, Sassuolo i Szachtar Donieck. Jednak nadal nie było mu dane pracować w klubie ze światowej czołówki i nie wiadomo, jak by sobie w nim poradził.

Pep Guardiola skomplementował Roberto De Zerbiego. "Jeden z najbardziej wpływowych trenerów"

Również na konferencji prasowej po majowym meczu Guardiola bardzo chwalił De Zerbiego. - Myślę, że jest jednym z najbardziej wpływowych trenerów ostatnich 20 lat. Nie ma tak grającej drużyny (jak Brighton - red.), to jest wyjątkowe. Miałem przeczucie, że wywrze na nich wpływ i będzie wspaniale, ale nie spodziewałem się, że zrobią to w tak krótkim czasie. (...) Zasługują na sukces, to zespół, od którego staram się uczyć - powiedział.

Obaj szkoleniowcy po raz kolejny spotkają się w sobotę 21 października, gdy ich drużyny zmierzą się w meczu ligowym na Etihad Stadium.