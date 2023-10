"Polski Messi" znów błyszczy! Bilans marzeń w nowym sezonie [WIDEO]

Mateusz Musiałowski w sierpniu 2020 roku zamienił UKS SMS Łódź na Liverpool. Polak miał rozwijać się w młodzieżowych zespołach angielskiego giganta i na początku błyszczał w meczach młodzieżowych. Po kilku świetnych meczach i pięknych golach angielskie media okrzyknęły go "polskim Messim" ze względu na efektowne rajdy w stylu Argentyńczyka. Później przyszedł spory kryzys, z którego 19-latek najwyraźniej już wyszedł.

Mateusz Musiałowski wrócił do wielkiej formy. Co za liczy polskiego talentu

W zeszłym sezonie Musiałowski zagrał w 18 meczach w barwach Liverpoolu U21 i zdobył zaledwie dwa gole. W lecie interesowało się nim wiele zespołów z ekstraklasy, a także austriackie TSV Hartberg, ale finalnie zdecydował się na pozostanie w młodzieżowych zespołach giganta.

Wszystko wskazuje na to, że wyszło mu to na dobre. Od rozpoczęcia obecnego sezonu rozegrał cztery mecze w młodzieżowej Premier League 2, gdzie zdobył dwa gole i zanotował asystę. Kapitalnie spisał się m.in. w derbach z Evertonem, które zakończył golem i asystą. Ponadto w dwóch występach w Pucharze Ligi Angielskiej grał dwa razy i również zdobył dwa gole i asystę. Łączny bilans 19-latka to sześć meczów, cztery gole i dwie asysty.

Ostatni raz Musiałowski trafiał przed przerwą reprezentacyjną, czyli 10 października. Jego zespół przegrał 2:5 z Blackpool, ale Polak pokazał swoje możliwości. Kapitalnie odnalazł się w polu karnym i pewnie trafił do siatki w trudnej sytuacji. Jego wielkim atutem jest możliwość grania na obu skrzydłach, jako ofensywny pomocnik i jako osamotniony napastnik.

Mateusz Musiałowski nie dostał jeszcze szansy debiutu w pierwszym zespole Liverpoolu, chociaż Juergen Klopp zapraszał go na wiele treningów. Możliwe, że obecny sezon jest dla 19-latka ostatnim na pokazanie się w wielkim klubie, ponieważ jego kontrakty wygasa w czerwcu 2024 roku.