Szejk chciał dwukrotnie przepłacić za Man United. Szokująca odpowiedź Glazerów

Manchester United jest własnością rodziny Glazerów od 2005 roku. Wówczas Amerykanie zapłacili za klub około 800 milionów funtów. W ostatnich latach jednak Glazerowie są oskarżani przez kibiców United o bycie głównym powodem panującego w klubie bałaganu, który nie pozwala United wrócić do potęgi z czasów Sir Aleksa Fergusona, gdy "Czerwone Diabły" regularnie walczyli o mistrzostwo Anglii.

Teraz United są w cieniu bogatego sąsiada - Manchesteru City i choć klub z czerwonej części Manchesteru wcale nie szczędzi grosza na efektowne transfery, w żadnym sezonie nie jest to w stanie złożyć się na dobrą, równą formę drużyny połączoną z osiąganiem odpowiednich rezultatów.

Szejk chciał dwukrotnie przepłacić za Manchester United. Szokująca odpowiedź Glazerów

Kibice Manchesteru United za taki stan rzeczy obwiniają amerykańskich właścicieli, do których zgłaszają się kolejne podmioty chętne przejąć klub. Najbardziej aktualną jest, a w zasadzie już była oferta od katarskiego szejka Jassima bin Hamada al-Thaniego.

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, szejk Jassim był gotów dwukrotnie przepłacić za klub z Old Trafford. Manchester United jest bowiem wyceniany według wartości giełdowej na 3,5 miliarda dolarów, podczas gdy Katarczyk oferował niemal 7 miliardów.

W planach szejka było pozyskanie 100 proc. akcji klubu, spłacenie wszystkich starych długów United, a także inwestycje na półtora miliarda dolarów. Co na to Glazerowie? Amerykanie ponownie powiedzieli "nie", odrzucając tę lukratywną ofertę.

Choć oficjalnie otoczenie szejka Jassima bin Hamada al-Thaniego nie chce komentować żadnych doniesień w tej sprawie, powołując się na klauzulę poufności, tak Fabrizio Romano podaje, że po kolejnej odmowie ze strony Amerykanów szejk poinformował ich o wycofaniu się z negocjacji.

To oznacza, że nie zostanie on nowym właścicielem United. Wcześniej o kupno klubu z Old Trafford starał się także najbogatszy Brytyjczyk Jim Radcliffe, właściciel firmy Ineos, ale on także odbił się w tej sprawie od Glazerów jak od ściany.