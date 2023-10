Haaland zszokował wyznaniem. Ma już dość. Wydarzenia po meczu przelały czarę goryczy

Erling Haaland zyskał ogromną popularność, szczególnie po przenosinach do Borussi Dortmund. Znakomicie odnalazł się na boiskach Bundesligi i gdy tylko był zdrowy, strzelał mnóstwo goli. Łącznie w lidze niemieckiej zdobył ich aż 62 w zaledwie 67 meczach. Jego gwiazda jeszcze bardziej rozbłysła latem 2022 roku, kiedy trafił do Manchesteru City. Wystąpił w 65 spotkaniach i już strzelił 60 bramek, bijąc przy tym wiele rekordów. Dzięki takim wynikom zyskał też rzeszę fanów na całym świecie, co jak się okazuje, jest dla niego dość męczące. Nieco więcej o tym problemie opowiedział w czwartkowy wieczór.

Erling Haaland zaskoczył. Jest zmęczony dopingiem kibiców. "Mam dość własnego nazwiska"

Tego dnia Norwegia grała na wyjeździe z Cyprem (4:0) w ramach eliminacji do Euro 2024, a Haaland znacznie przyczynił się do zwycięstwa - zdobył dwie bramki. Po meczu doszło jednak do dość osobliwego incydentu. Na murawę wdarli się kibice i podbiegli do napastnika, by zrobić sobie z nim zdjęcie. Ostatecznie zatrzymała ich ochrona.

Ta sytuacja dość mocno sfrustrowała piłkarza. W rozmowie z TV2 zdobył się na szczere wyznanie i przyznał, że nadmierne zainteresowanie ze strony fanów jest dla niego przytłaczające i trudno mu sobie z tym poradzić. - Czasami jest to trochę stresujące. Zaczynam być tym zmęczony i mam już dość własnego nazwiska. Tak wygląda moja rzeczywistość, ale nie mogę z tym nic zrobić - wyjawił Haaland.

Dodał jednak, że zależy mu na wsparciu kibiców i nie chce, by odebrali jego słowa w negatywny sposób. - Oczywiście doceniam wsparcie fanów. Właśnie to chciałem robić, kiedy byłem mały, więc nie narzekam szczególnie - zakończył.

Dzięki zwycięstwu z Cyprem Norwegia zdobyła trzy cenne punkty i umocniła się na trzecim miejscu w tabeli (10 pkt). Przed nią znajdują się Hiszpania (12 pkt) i Szkocja (15 pkt). Co ważne, drużyna z Półwyspu Iberyjskiego ma jeden mecz rozegrany mniej. Co więcej, Haaland zdobywając kolejne gole dla reprezentacji, zapisał się na kartach jej historii. Został drugim Norwegiem z największą liczbą bramek w kadrze - 27. Przed nim jest tylko Jorgen Juve - 33 trafienia.

Kibice Manchesteru City zaniepokojeni formą Haalanda. Guardiola rozwiewa wątpliwości

O ile napastnik strzela gole w kadrze, o tyle notuje ostatnio posuchę w klubie. Nie zdobył bramki już od trzech spotkań. Mimo wszystko Pep Guardiola uspokaja kibiców i podkreśla, że nie ma mowy o kryzysie.

- Miał niesamowite szanse i mógł strzelić już o 14 czy 15 goli więcej w tym sezonie. Problem jest wtedy, gdy nie kreuje okazji, nie dostaje piłek albo jest na złej pozycji, a tego w przypadku Haalanda nie ma. Moja rada jest taka: nie krytykujcie Erlinga za bardzo. Krytykujcie obrońcę, środkowego obrońcę czy menadżera, ale nigdy, przenigdy napastnika. Bo w końcu znajdziecie się w sytuacji, gdy będziecie musieli go przeprosić - podkreślił trener.