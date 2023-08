Kolejny rekord Haalanda. Kosmiczne liczby. Messi i Ronaldo daleko w tyle

Haaland do Manchesteru City dołączył latem 2022 roku i od razu udowodnił, że jest światowej klasy napastnikiem. Norweg w swoim pierwszym sezonie zgarnął z nowym klubem mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów, zdobywając w 36 meczach aż 38 goli, co dało mu tytuł króla strzelców.

Co za wyczyn Haalanda. Strzela jak na zawołanie

Wcześniej Norweg fantastycznie prezentował się już w Borussii Dortmund, w której występował przez dwa lata. Łącznie w tym okresie Haaland rozegrał 67 meczów w Bundeslidze, w których trafiał do siatki rywali 62 razy.

Te fantastyczne liczby zarówno z ligi niemieckiej jak i angielskiej w piątek przełożyły się na pobicie niebywałego rekordu. Erling Haaland wskoczył bowiem na pierwsze miejsce rankingu piłkarzy, którzy potrzebowali najmniejszej liczby meczów do strzelenia 100 goli w pięciu najlepszych ligach świata.

Wcześniej numerem jeden był Cristiano Ronaldo, który sto bramek zdobył w 133 meczach. Jego wynik nie umywa się jednak do Haalanda. Napastnik Manchesteru City dokonał tego w zaledwie 103 spotkania. Daleko w tyle jest również Leo Messi. Jemu z kolei taki wyczyn zajął aż 154 mecze, co plasuje go dopiero na piątym miejscu klasyfikacji.

Cała lista piłkarzy, którzy potrzebowali najmniejszej ilości meczów do zdobycia stu bramek w pięciu najlepszych ligach wygląda następująco: