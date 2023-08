Guardiola nie wytrzymał. Był wściekły na Haalanda [WIDEO]

Manchester City udanie zainaugurował nowy sezon ligi angielskiej. Po porażce z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty po rzutach karnych podopieczni Pepa Guardioli pokonali 3:0 Burnley, czyli jednego z beniaminków Premier League. Świetnie w sezon wszedł Erling Haaland, który zanotował dublet już w pierwszej połowie, a pierwsze trafienie zanotował w czwartej minucie. Trzeciego gola dla mistrzów Anglii strzelił Rodri. Vincent Kompany i jego Burnley musi przełknąć gorzką pigułkę na start rozgrywek.

Guardiola zwrócił uwagę Haalandowi. "Oberwało" się też Sky Sports. "Sceny"

Po pierwszej połowie Manchester City prowadził 2:0 z Burnley po dublecie Haalanda. Tuż przed przerwą Norweg miał pretensje do Bernardo Silvy, że ten nie zagrał do niego jednej z prostopadłych piłek dużo wcześniej. Przed zejściem do szatni do akcji postanowił wkroczyć Pep Guardiola, który zaczął tłumaczyć Haalandowi, że jego zachowanie względem kolegi z zespołu było nieodpowiednie. Guardiola w pewnym momencie nie wytrzymał i odsunął kamerę Sky Sports, która przyglądała się tej dyskusji. "Zagotowało się. Sceny" - pisze oficjalny profil Viaplay.

Guardiola postanowił wyjaśnić tę sytuację na pomeczowej konferencji prasowej. - Erling chce cały czas, by piłka trafiała do niego. Ale kiedy zostały dwie minuty do końca pierwszej połowy, a Kovacić i Rodri tracą piłki, to Bernardo miał rację, że mu nie zagrał. Finalnie Haaland strzelił dwa gole i myślę, że jest szczęśliwy. Wiemy, jak on jest dobry przed bramką przeciwnika - stwierdził trener Manchesteru City. - Dobrze zacząć od nowa, od zwycięstwa. To dopiero początek tego maratonu. Zagraliśmy całkiem dobrze i kontrolowaliśmy spotkanie - mówił Haaland po zakończonym spotkaniu.

Haaland zakończył poprzedni sezon, strzelając 52 gole i notując dziewięć asyst w 53 meczach. Aż 36 trafień Norweg zanotował w Premier League, gdzie został królem strzelców i przebił wyniki Alana Shearera oraz Andy'ego Cole'a, którzy w latach 90. strzelali po 34 gole w lidze angielskiej. Manchester City będzie miał niedługo szansę wygrać pierwsze trofeum w sezonie, ponieważ zagra z Sevillą w Superpucharze UEFA. To spotkanie odbędzie się w środę 16 sierpnia o godz. 21:00.