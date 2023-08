Man City rzuca na stół gigantyczne pieniądze. 100 mln euro może nie wystarczyć

Manchester City ma za sobą znakomity sezon, zwieńczony potrójną koroną. Klub prowadzony przez Pepa Guardiolę wygrał Ligę Mistrzów po raz pierwszy w historii, a na krajowym podwórku okazał się najlepszy w trzecim kolejnym sezonie. Teraz Man City stanie przed szansą, by wygrać Premier League, co nie udało się Manchesterowi United w XXI wieku. Do tej pory City dokonało dwóch transferów, sprowadzając Josko Gvardiola za 90 mln euro z RB Lipsk i Mateo Kovacicia za 29,1 mln euro z Chelsea. A na tym nie koniec działań mistrzów Anglii na rynku.

Manchester City chce kolejnego wielkiego transferu. Ponad 100 mln euro

Manchester City zainteresował się Lucasem Paquetą z West Hamu United, o czym jako pierwsi informowali dziennikarze globo.com. Pierwsza oferta mistrzów Anglii za Brazylijczyka wynosiła ponad 81 mln euro i została od razu odrzucona. Teraz Man City miał zaoferować 101 mln euro West Hamowi, ale wycena zwycięzcy Ligi Konferencji Europy jest o dziewięć mln euro wyższa. Wygląda na to, że transfer jest coraz bliżej realizacji, a Paqueta miał już wyrazić chęć przejścia na Etihad Stadium. Brazylijczyk podpisałby kontrakt ważny do czerwca 2029 roku, dzięki któremu zarobi 10 mln euro rocznie.

Do oferty Manchesteru City za Paquetę odniósł się David Moyes. - Otrzymaliśmy ofertę za Lucasa. Nie jest ona wystarczająco blisko naszej wyceny, abyśmy mogli myśleć o sprzedaży. W tej chwili nie mamy żadnej decyzji do podjęcia - stwierdził trener West Hamu na konferencji prasowej przed meczem z Bournemouth. Spełnienie wymagań West Hamu będzie oznaczało, że "Młoty" zarobią w tym oknie ponad 250 mln euro. Wcześniej udało się uzyskać wielkie pieniądze za Declana Rice'a (116,6 mln euro), a także sprzedać do Włoch Gianlukę Scamakkę (25 mln do Atalanty) oraz Nikolę Vlasicia (12,8 mln do Torino).

Warto podkreślić, że Manchester City chce załatać dziurę w środku pola po tym, jak Ilkay Gundogan zdecydował się na transfer do Barcelony. Paqueta trafił do West Hamu latem zeszłego roku za blisko 43 mln euro z Olympique Lyon. W tym czasie zagrał 41 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst. Wcześniej Paqueta grał w barwach Milanu (2019-2020) i Flamengo (2016-2019), którego jest wychowankiem.