Kolejny zwrot w transferowej sadze. Stwierdził, że odejdzie tylko tam. Szaleństwo

Jeszcze kilka godzin temu wydawało się, że Moises Caicedo przejdzie z Brighton do Liverpoolu. Ekwadorczyk, który w piątek rano miał przejść testy medyczne przed transferem, poinformował jednak klub z Anfield Road, że chce trafić tylko do Chelsea. To kolejny zwrot akcji w tej długiej transferowej sadze.

