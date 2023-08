Liverpool bije rekord transferowy! Rozbili bank. Biorą gwiazdę ligowego rywala

110 mln funtów - tyle ma wynosić nowy rekord transferowy Premier League. Taką kwotę za zawodnika Brighton - Moisesa Caicedo - ma zapłacić Liverpool, który wygrał wyścig po pomocnika z Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

Londyńczycy starali się o Ekwadorczyka w ostatnich miesiącach. Według angielskich mediów od początku okienka transferowego Chelsea złożyła za niego cztery oferty: 60, 65, 70 oraz 75 plus 5 mln funtów w bonusach.

Wszystkie te oferty były odrzucane przez Brighton, które oczekiwało za piłkarza co najmniej 100 mln funtów. Ta kwota była nie do przyjęcia dla Chelsea, która poprosiła Caicedo, by pomógł w negocjacjach z klubem.

Polski niespełniony talent w końcu odpalił! Lech Poznań ma nowego bohatera

Ekwadorczyk kilka dni temu opuścił klub i wyjechał do Londynu, dając do zrozumienia, że w Brighton już nie zagra. Caicedo oczekiwał pozytywnego zakończenia rozmów z Chelsea, ale wygląda na to, że w ostatniej chwili trafi jednak do Liverpoolu.

Rekord Premier League. Caicedo w Liverpoolu

W piątek Brighton miało poinformować oba kluby, że chce zamknąć sprawę transferu w ciągu najbliższych godzin. Klub urządził pewnego rodzaju licytację, informując Chelsea i Liverpool, że sprzeda Caicedo tam, skąd przyjdzie wyższa oferta.

I tę złożył Liverpool. Według znanego dziennikarza - Fabrizio Romano - i brytyjskich mediów oferta Chelsea opiewała na 100 mln funtów. Liverpool ma dopiąć transfer w piątek rano, by uniknąć niespodziewanej reakcji Chelsea. Caicedo ma przejść testy medyczne po rozmowach z Juergenem Kloppem.

110 mln funtów będzie nowym rekordem transferowym Premier League. Do tej pory było nim przejście Enzo Fernandeza z Benfiki do Chelsea, do którego doszło w zimowym okienku transferowym. Londyńczycy zapłacili za piłkarza niespełna 107 mln funtów.

Oto ranking UEFA po meczach Legii i Lecha. Przez moment było pięknie

Co oczywiste to też rekord transferowy Liverpoolu. Do tej pory najdroższym zawodnikiem, który trafił na Anfield Road, był Darwin Nunez. Liverpool w zeszłym roku zapłacił za Urugwajczyka 85 mln funtów.

Caicedo to 21-letni pomocnik, który trafił do Brighton zimą 2021 r. z ekwadorskiego Independiente del Valle. Zanim stał się kluczową postacią w klubie spędził kilka miesięcy na wypożyczeniu w belgijskim Beerschot. Caicedo był centralną postacią drużyny, która w poprzednim sezonie wywalczyła historyczny awans do europejskich pucharów.

Do tej pory Ekwadorczyk rozegrał w Brighton 53 mecze, strzelił dwa gole, miał trzy asysty. W kadrze zagrał 32 razy, zdobył trzy bramki. Według nieoficjalnych informacji Brighton zapłaciło za niego raptem pięć mln funtów.