Szok w Premier League! Trener odchodzi trzy dni przed rozpoczęciem sezonu

Już za trzy dni, w piątek 11 sierpnia, rozpocznie się sezon 2023/24 najsilniejszej ligi świata - angielskiej Premier League. Na inaugurację rozgrywek, w piątek o godzinie 21:00, dojdzie do starcia beniaminka Burnley ze zdobywcą potrójnej korony w minionych rozgrywkach - Manchesterem City.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Szok w Premier League! Julen Lopetegui opuszcza Wolverhampton trzy dni przed rozpoczęciem sezonu

Jednakże, podczas gdy w praktycznie wszystkich klubach Premier League jest oczekiwanie na pierwszy gwizdek nowego sezonu, w Wolverhampton Wanderers przeszedł czas na... rewolucję! We wtorek wieczorem klub z The Molineux ogłosił rozstanie z dotychczasowym szkoleniowcem, uznanym Hiszpanem Julenem Lopeteguim, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.

Julen Lopetegui, który wcześniej prowadził m.in. Real Madryt, Sevillę i reprezentację Hiszpanii, przyszedł do Wolverhampton Wanderers w listopadzie 2022 roku, gdy klub znajdował się na dnie tabeli Premier League. Hiszpan prowadził "Wilki" w 27 meczach oficjalnych, z których wygrał 10, zremisował 5 i 12 przegrał. W lidze zdołał wydostać się ze strefy spadkowej i bezpiecznie zakończyć sezon na pozycji. W Pucharze Ligi Angielskiej dotarł z kolei do ćwierćfinału.

Wydali na niego wielkie pieniądze. Kontuzja pokrzyżuje im szyki. Poważny uraz gwiazdy

W ostatnim czasie jednak Lopetegui był mocno rozczarowany brakiem letnich wzmocnień klubu z The Molineux. Do klubu dołączyli jedynie 21-letni pomocnik Boubacar Traore z FC Metz, a także wracający po 3 latach do Wolverhampton doświadczony prawy obrońca Matt Doherty z Atletico Madryt.

"Trener i klub wspólnie zdali sobie sprawę i zaakceptowali różnicę w opiniach na pewne kwestie i zgodzili się, że polubowne rozwiązanie kontraktu będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron" - napisał klub Wolverhampton Wanderers w oficjalnym komunikacie.

"W ostatnich tygodniach trwały rozmowy, prowadzone z najwyższym szacunkiem i serdecznością, które dały klubowi czas i przestrzeń na rozpoczęcie prac nad znalezieniem następcy, a jednocześnie zapewniły, że Julen i jego personel mogli kontynuować zaplanowane przygotowania, aby zapewnić drużynie grę być w jak najlepszej formie na rozpoczęcie sezonu Premier League" - dodano.

Ogłoszono także, że wraz z Julenem Lopeteguim z klubu odejdą jego współpracownicy - Pablo Sanz, Juan Peinado, Oscar Caro, Edu Rubio, Borja De Alba Alonso i Daniel Lopetegui. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi Wolverhampton Wanderers nawet w najbliższy poniedziałek, gdy "Wilki" rozpoczną nowe rozgrywki Premier League wyjazdowym meczem z Manchesterem United.