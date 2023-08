Bohater mundialu trafił do Manchesteru City. Rekord transferowy pobity. Szokująca cena

Josko Gvardiol w sobotę oficjalnie dołączył do Manchesteru City. 21-latek podpisał pięcioletni kontrakt. Największe emocje budzi jednak kwota transferu. Zdobywcy potrójnej korony za poprzedni sezonu musieli zapłacić za niego aż 90 mln euro. Żaden obrońca w historii futbolu nie kosztował tak wiele. Tym samym przebity został rekord z 2019 roku. Wówczas za 87 mln euro z Leicester City do Manchesteru United przeniósł się Harry Maguire.

Josko Gvardiol w Manchesterze City. Absolutny rekord transferowy

Zawsze marzyłem o tym, aby pewnego dnia zagrać w Anglii, a znaleźć się w takim momencie w Manchesterze City - po sezonie, jaki właśnie mieli - to dla mnie prawdziwy zaszczyt - powiedział nowy nabytek mistrzów Anglii dla klubowych mediów. - Każdy, kto widział grę Manchesteru City w zeszłym sezonie, wie, że to najlepsza drużyna na świecie. Zdobycie potrójnej korony mówi wszystko o jakości, jaką ma ten zespół - komplementował dalej nowego pracodawcę.

Wiele osób zwraca uwagę na podobieństwo nazwisk Josko Gvardiola i jego nowego trenera Pepa Guardioli. Zażartował z tego sam szkoleniowiec w specjalnym filmiku na Twitterze. Z kolei piłkarz nie może doczekać się współpracy ze słynnym Hiszpanem. - Dołączenie do City jest czymś wyjątkowym dla mnie i mojej rodziny. Możliwość pracy z Pepem Guardiolą będzie dla mnie niesamowita. Wiem, że jest jeszcze we mnie potencjał i jestem pewien, że moja gra będzie się rozwijać pod okiem najlepszego trenera w piłce nożnej - stwierdził. - Współpraca z Mateo Kovaciciem również będzie wyjątkowa - dodał, przypominając, że w tym okienku do klubu ściągnięto również jego rodaka.

W poprzednim sezonie Gvardiol wystąpił w 41 meczach RB Lipsk i strzelił trzy gole. Furorę zrobił także podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie zagrał we wszystkich siedmiu meczach reprezentacji Chorwacji od pierwszej do ostatniej minuty, a do tego strzelił gola w wygranym 2:1 meczu o trzecie miejsce z Marokiem. W wielu zestawieniach trafiał też do najlepszej jedenastki turnieju.

Dla Manchesteru City duże wydatki na obrońców to nic nowego. Spośród 10 najdroższych obrońców w historii, dwóch to zawodnicy pozyskani przez City - Gvardiol i Ruben Dias. W czołowej 20 jest ich aż siedmiu. Poza wspomnianą dwójką są to: Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, John Stones i Kyle Walker.

Najdrożsi obrońcy w historii piłki nożnej wg portalu Transfermarkt.de: