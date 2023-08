Co dalej z karierą Jana Bednarka? Są nowe informacje

- Chcieliśmy tę połowę zagrać "na stojąco". Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i pojedziemy na wakacje - z tymi słowami, po kompromitującej porażce 2:3 z Mołdawią, kojarzy się w ostatnim czasie polskim kibicom Jan Bednarek. Od meczu w Kiszyniowie minęło już jednak blisko półtora miesiąca, a Bednarek wrócił do gry w piłce klubowej i ma za sobą okres przygotowawczy z Southampton, które po spadku z Premier League w nowym sezonie będzie występowało w Championship.

Bednarek zagrał w dwóch z pięciu sparingów Southampton. W dwóch ostatnich - z Bournemouth i AZ Alkmaar - nie wystąpił z powodu problemów zdrowotnych, ale wrócił już do treningów z drużyną i jest gotowy do gry w piątkowym meczu (4 sierpnia) z Sheffield Wednesday.

Nowy trener Southampton ceni Jana Bednarka

Reprezentant Polski może wystąpić w tym spotkaniu, ale czy do końca sierpnia będzie dalej zawodnikiem Southampton? Najnowsze informacje w sprawie jego sytuacji przekazał portal Meczyki.pl. Możemy przeczytać, że Southampton nie zgadza się na sprzedaż Jana Bednarka, który już odrzucił kilka ofert od innych klubów. Miały one nie satysfakcjonować władz klubu, a do tego nowy trener zespołu, Russell Martin ma widzieć w Bednarku ważnego zawodnika, który ma pomóc zespołowi wrócić do Premier League.

Do tego Southampton tego lata sprzedało już Mohammeda Salisu, a kolejni piłkarze - Romeo Lavia i James Ward-Prowse - są bliscy odejścia. Jednak klub nie chce robić totalnej wyprzedaży, żeby nie pozbawić się piłkarzy, którzy mogą pomóc w walce o powrót do angielskiej elity.

Jan Bednarek jest piłkarzem Southampton od lipca 2017 roku (z przerwą na wypożyczenie do Aston Villi od września 2022 roku do stycznia 2023 roku). Dla angielskiego zespołu rozegrał już 173 mecze, w których strzelił siedem bramek i zaliczył cztery asysty. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 151 zaliczył w Premier League. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.