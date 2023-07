Efektowny gol Matty'ego Casha w szalonym meczu. Pokazywać to jako wzór [WIDEO]

Matty Cash wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach Aston Villi w przygotowaniach do nowego sezonu Premier League. W niedzielę prawy obrońca trafił nawet do siatki w pełnym bramek meczu z Brentford (3:3). Jego zachowanie było wzorowe w każdym momencie tej akcji.

