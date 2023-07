Media: Gigant chce wypożyczyć Kyliana Mbappe!

Przyszłość Kyliana Mbappe pozostaje wielką niewiadomą od kilkunastu dni. PSG poinformowało o tym, że francuski napastnik nie znalazł się w kadrze drużyny Luisa Enrique na azjatyckie tournee. Jednocześnie mistrzowie Francji zakomunikowali, że Mbappe znalazł się na liście transferowej.

Radykalne kroki spowodowane były tym, że zawodnik nie chciał podpisać z klubem nowego kontraktu. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2024 r., co oznacza, że Mbappe już w styczniu może podpisać kontrakt z nowym klubem, który ważny będzie od 1 lipca.

PSG nie chciało stracić piłkarza za darmo. Mistrzowie Francji, którzy mają być przekonani, że Mbappe porozumiał się już z Realem Madryt, chcieli jeszcze zarobić na zawodniku. Problem w tym, że ten nie chce wyjeżdżać z Paryża.

Kilka dni temu Mbappe odrzucił rekordową ofertę z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal chciało zapłacić PSG rekordowe 300 mln euro, a samemu napastnikowi oferowało kosmiczne 700 mln euro za sezon gry. Mimo to Mbappe zdecydował się odrzucić tę ofertę.

Zawodnik znalazł się w bardzo złej sytuacji. PSG twardo trzyma się swojego stanowiska i wszystko wskazuje na to, że nie pozwoli zawodnikowi wrócić do pierwszej drużyny. W takim wypadku Mbappe może czekać rok bez gry na wysokim poziomie.

Liverpool chce Mbappe

Rozwiązaniem może być jednak roczne wypożyczenie. I tu z pomocą zawodnikowi może przyjść Liverpool. Jak poinformował "Forbes", Anglicy gotowi są porzucić swoją politykę transferową i sprowadzić Francuza na rok.

Wszystko to z uwagi na jego ogromny talent. Transfer Mbappe z pewnością sprawiłby, że Liverpool z miejsca stałby się jednym z najpoważniejszych kandydatów do mistrzostwa Anglii. "Forbes" zwrócił również uwagę na marketingową stronę tego transferu i zapowiedział go jako potencjalną walkę dwóch najbardziej utalentowanych napastników świata, czyli Mbappe kontra Erling Haaland z Manchesteru City.

Sezon 2023/24 w Premier League Liverpool zacznie 13 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Chelsea.