Man United dopiął swego. Transfer "nowego Haalanda" potwierdzony. Ogromne pieniądze

Manchester United tego lata dokonał już dwóch dużych transferów. Najpierw sprowadził pomocnika Masona Mounta z Chelsea za 64 mln euro, a potem bramkarza Andrę Onanę z Interu Mediolan za 52,5 mln euro. Teraz jest blisko finalizacji trzeciego ruchu za wielkie pieniądze.

Rasmus Hojlund zostanie piłkarzem Manchesteru United. Jest potwierdzenie od Fabrizio Romano

Jednym z celów Anglików na lato było sprowadzenie nowego środkowego napastnika. Najpoważniejszym kandydatem wydawał się być Duńczyk Rasmus Hojlund z Atalanty. Od pewnego czasu trwały rozmowy między klubami i wygląda na to, że udało się osiągnąć porozumienie.

Fabrizio Romano ogłosił, że Hojlund zostanie zawodnikiem United, dodając słynne "here we go". "Porozumienie z Atalantą osiągnięte. Pakiet (opłat transferowych - red.) wyniesie około 70 milionów euro z bonusami. W ciągu najbliższych 24 godzin kluby przygotują dokumenty. Dziesięć dni temu Hojlund zgodził się na pięcioletni kontrakt, chciał tylko Manchesteru United" - napisał na Twitterze. Duńczykiem interesowało się także Paris Saint-Germain.

Hojlund to 20-letni zawodnik (rocznik 2003), mierzący 191 centymetrów wzrostu. Do Atalanty trafił latem zeszłego roku ze Sturmu Graz. W ostatnim sezonie rozegrał 34 mecze, strzelił 10 goli i zanotował cztery asysty. We wrześniu 2022 r. zadebiutował w reprezentacji Danii, jego bilans to sześć występów i sześć bramek. Ze względu na skuteczność, podobne parametry fizyczne oraz skandynawskie pochodzenie porównuje się go do Erlinga Haalanda. Teraz będzie występował w tej samej lidze, co norweska gwiazda Manchesteru City.

Rasmus Hojlund odchodzi do Manchesteru United. Atalanta ma już następcę

Drużyna z Bergamo przygotowała się na odejście Duńczyka i sprowadziła jego następcę. Został nim El Bilal Toure, który w ostatnim sezonie grał w Almerii (22 mecze, siedem goli i dwie asysty). Kosztowało 28 mln euro i stał się najdrożej pozyskanym zawodnikiem w historii Atalanty.