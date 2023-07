Guardiola dostał pytanie o Haalanda. Nagle mu się wymsknęło [WIDEO]

Manchester City podczas zgrupowania w Azji pokonał już Yokohama Marinos 5:3 i Bayern Monachium 2:1. Po drugim spotkaniu Pep Guardiola pojawił się na konferencji prasowej, gdzie odpowiadał na pytania związane z przygotowaniami do sezonu, a także o formę poszczególnych zawodników. Jedno z nich dotyczyło Erlinga Haalanda.

Pep Guardiola musiał odpowiedzieć na pytanie o Erlinga Haalanda. "Kiedy strzelasz 60 goli"

Erling Haaland w poprzednim sezonie zdobył dla Manchesteru City aż 52 bramki w 53 meczach i dołożył dziewięć asyst. Wynik 23-latka jest niezwykle imponujący, zwłaszcza że był to jego pierwszy rok w nowym zespole. Jeszcze przed rozpoczęciem i w trakcie rozgrywek pojawiały się dywagacje o jego problemach ze wpasowaniem się w styl gry ekipy Guardioli. Teraz jeden z dziennikarzy postanowił znów o to zapytać.

- Historia pokazała, że zazwyczaj długo zajmuje zawodnikom zaadaptowanie się do twojego stylu gry. Erling oczywiście miał fantastyczny sezon, ale wydaje mi się, że nie wpasował się w 100 procentach. Jak oceniłbyś go, porównując go do idealnego napastnika w swoim systemie i tego jak go widzisz? Jak dużo kroków zostało mu, by stać się jeszcze lepszym napastnikiem dla Manchesteru City? - usłyszał od dziennikarza Guardiola.

Hiszpański szkoleniowiec już w trakcie pytania słuchał z otwartymi ustami i wyglądał na zdziwionego. Odpowiedź była rozbrajająca. - Powiedziałbym, że Erling Haaland zaadaptował się całkiem nieźle do Manchesteru City. Jeśli strzelasz więcej niż 60 goli... - zamyślił się Hiszpan i kontynuował. - K***a. On zaadaptował się bardzo, bardzo szybko i dobrze. Nie ma żadnego problemu - dodał z przekąsem. Po tych słowach na sali sporo osób parsknęło śmiechem.

W dotychczasowych dwóch sparingach Erling Haaland zdobył dwa gole. Kolejną szansę na trafienia będzie miał już w niedzielę 30 lipca, kiedy to Manchester City zmierzy się z Atletico Madryt. Spotkanie zaplanowano na Seoul World Cup Stadium w Seulu o godzinie 13:00.