Kiedyś był najdroższy na świecie. Dzisiaj składają za niego takie oferty. Ale zjazd

Harry Maguire w ostatnich sezonach notuje niesamowity zjazd formy. Z piłkarza, który przychodził do Manchesteru United za rekordowe jak na obrońcę 85 mln funtów, już nic nie zostało. 30-latek w pewnym momencie stał się synonimem porażki, a kibice co rusz wytykali jego błędy. W końcu Maguire stracił opaskę kapitańską, miejsce w podstawowym składzie, a selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate zapowiedział, że jeśli nie zacznie grać regularnie, nie będzie go powoływał.

Manchester United kupił go za rekordową kwotę. Teraz jest problem, by go sprzedać

Pozycja Maguire'a w zespole Erika ten Haga w ostatnim sezonie niesamowicie osłabła. Do niedawna pewniak do pierwszego składu zaczął przegrywać rywalizację o miejsce na środku obrony z Lisandro Martinezem, Raphaelem Varanem, Victorem Lindelofem, a nawet... nominalnym lewym obrońcą Lukiem Shawem. W konsekwencji w całym sezonie Premier League rozegrał raptem 759 minut. Nic dziwnego, że holenderski szkoleniowiec przestał wiązać z nim nadzieje, a klub planuje go sprzedać.

Kontrakt Maguire'a obowiązuje jeszcze dwa lata, a Manchester United chciałby odzyskać, chociaż część wydanych na niego pieniędzy. Jak informuje "The Sun", Anglika widziałby u siebie West Ham United. Początkowo proponował wypożyczenie, ale ekipa z Old Trafford nie była zainteresowana tym rozwiązaniem. W końcu padła oferta transferu definitywnego.

Co za zjazd. Kosztował 85 mln funtów. Teraz dają ponad cztery razy mniej

West Ham rzucił kwotę 20 mln funtów, a United momentalnie odmówiło. Dla trzeciej drużyny poprzedniego sezonu Premier League to zdecydowanie za mało. Straciliby aż 65 mln funtów. Poza tym West Ham w tym momencie nie narzeka na brak pieniędzy. Klubową kasę zasiliło przecież 105 mln funtów w ramach sprzedaży Declana Rice do Arsenalu. Najwidoczniej jego działacze uznali, że Maguire w tym momencie nie jest więcej wart.

Według "The Sun" Manchester United oczekuje za Maguire'a przynajmniej 35 mln funtów, mimo że to aż o 50 mln mniej niż wydali na niego w 2019 roku. W tej sytuacji odejście byłego gracza Leicester City wcale nie jest więc przesądzone.