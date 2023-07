Burza w Anglii. Gigant robi interesy z Rosjanami. Premier League ostrzega

FIFA wprowadziła nowe zasady po inwazji Rosji na Ukrainę. Zawodnicy występujący w drużynach z tych krajów mogą przenosić się do nowych klubów na zasadzie wypożyczeń. Z tej możliwości przez ostatnie miesiące korzystał Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymański czy Tomasz Kędziora. Mimo trwającej wojny są przypadki zawodników, którzy chcą kontynuować karierę w lidze rosyjskiej. Do tego grona nie dołączył Brazylijczyk Rogerio, którego transfer z Sassuolo do Spartaka Moskwa został zablokowany przez Włochów.

- To powody natury etycznej: nie chcieliśmy negocjować z Rosjanami. Chcieliśmy, by sumienie nakazujące nam nie robić interesów z pewnym krajem zwyciężyło - tłumaczył Giovanni Carnevali, dyrektor generalny Sassuolo w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport".

Władze Premier League ostrzegają kluby. Chodzi o negocjacje z Rosją

Wygląda na to, że w najbliższych dniach może dojść do transferu zawodnika występującego w czołowej lidze europejskiej do Rosji. Mowa o Davinsonie Sanchezie, który może rozstać się z Tottenhamem. Londyńczycy mieli zaakceptować ofertę za Kolumbijczyka w wysokości 15 mln euro, licząc już z bonusami, od Spartaka Moskwa. Strona rosyjska podchodzi optymistycznie do finalizacji tego transferu i czeka na podjęcie decyzji przez Sancheza. Zdaniem dziennika "The Guardian", władze Premier League zwróciły się do klubów, by je zniechęcić od pomysłu negocjacji ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami.

"Premier League nie może powstrzymać klubów przed kontaktami z Rosjanami, ale ostrzega je, by były świadome związanego z tym ryzyka. Chodzi o to, czy dany rosyjski klub był podmiotem objętym sankcjami lub czy fundusze pochodziły z takiego źródła" - czytamy w artykule. A jaką decyzję ma podjąć Sanchez? "The Guardian" i "The Times" zgodnie informują, że defensor ma odmówić Spartakowi, ale będzie gotów rozważyć oferty z innych miejsc niż Rosja.

Odejście Sancheza z Tottenhamu w letnim oknie transferowym wydaje się pewne. Mimo braku gry w europejskich pucharach klub chce dokonać znaczącego wzmocnienia w defensywie. Na liście Tottenhamu jest m.in. Edmond Tapsoba z Bayeru Leverkusen oraz Micky van de Ven z Wolfsburga. Sanchez wcześniej był na liście życzeń francuskiego Strasbourga. Kolumbijczyk trafił do Tottenhamu latem 2017 roku za 42 mln euro z Ajaksu Amsterdam. W tym czasie zagrał ponad 200 meczów, w których strzelił pięć goli.