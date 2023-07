Nie do wiary. Transfer za 45 mln euro może upaść przez psy

Karim Benzema, N'Golo Kante, Jota - to gwiazdy, które trafiły tego lata do Al-Ittihad. Wydawało się, że kolejnym piłkarzem, który wzmocni drużynę będzie Fabinho. Przenosiny zawodnika Liverpoolu do Arabii Saudyjskiej stanęły jednak pod znakiem zapytania z nietypowego powodu.

Jak poinformowały angielskie media, na przeszkodzie mogą stanąć psy Fabinho. W Arabii Saudyjskiej niektóre rasy są zakazane, bo uważa się je za "niebezpieczne i agresywne". Brazylijczyk jest posiadaczem dwóch buldogów francuskich i choć trudno w to uwierzyć, to istnieje obawa, że nie zostaną one wpuszczone na terytorium Arabii Saudyjskiej.

Jak poinformowały angielskie media, piłkarz nie chce słyszeć o przenosinach do Al-Ittihad bez pupili. To może wywrócić do góry nogami transakcję, która wydawała się niemal pewna. Saudyjczycy mieli zapłacić za zawodnika 45 mln euro.

Kuriozalny problem przy transferze Fabinho

Kompletnie niespodziewana sytuacja sprawiła, że uwagę na Brazylijczyka skierował Bayern Monachium. Thomas Tuchel wciąż poszukuje defensywnego pomocnika po tym, jak nie udało mu się sprowadzić Declana Rice'a z West Hamu United, który przeszedł do Arsenalu.

Według angielskich mediów prezydent Al-Ittihad przebywa obecnie w Londynie, gdzie stara się dopiąć wszystkie szczegóły transferu Fabinho. Te same źródła donoszą, że Liverpool nie ustaje w poszukiwaniach jego zastępcy, którym może być m.in. Romeo Lavia z Southampton.

Fabinho trafił do Liverpoolu latem 2018 r. Anglicy sprowadzili pomocnika z AS Monaco za 45 mln euro. 29-krotny reprezentant Brazylii zagrał w Liverpoolu 219 razy, strzelił 11 goli, miał 10 asyst.

Fabinho, który w przeszłości grał też w Fluminense, Rio Ave i Realu Madryt, z Liverpoolem wygrał wszystko, co było do wygrania. Brazylijczyk triumfował w Lidze Mistrzów (2019), Premier League (2020), Pucharze Anglii (2022), pucharze ligi (2022), klubowych mistrzostwach świata (2019) oraz superpucharze Europy (2019).