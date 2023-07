Żarty na konferencji giganta. Sceny, których dziennikarz szybko pożałował

Tottenham Hotspur w zeszłym sezonie zajął zaledwie ósme miejsce w Premier League i w związku z tym nie zagra jesienią w europejskich pucharach. Po nieudanych rozgrywkach zespół objął Ange Postecoglou. Drużyna obecnie przebywa na zgrupowaniu przygotowawczym w Singapurze, a wszyscy kibice mają nadzieję na zdecydowanie lepszy sezon w jej wykonaniu.

Dziennikarz zażartował z Postecoglou. Szybka riposta trenera

Wciąż jednak nie mogą być pewni pozostania największej gwiazdy zespołu Harry'ego Kane'a. Zagraniczne media regularnie donoszą, że napastnik jest blisko przenosin do Bayernu Monachium. Niepewną przyszłość Anglika wykorzystał jeden z dziennikarzy "Bilda" i zażartował podczas konferencji prasowej przed meczem z Leicester City. W pewnym momencie zapytał Postecoglou o transfer Kane'a i wyjął koszulkę Bayernu Monachium z nazwiskiem angielskiego napastnika. - Wygląda całkiem nieźle, nie? - wypalił.

Trener Tottenhamu nie przyjął najlepiej tego żartu i szybko zripostował dziennikarza. - Nie wiem, o czym mówisz, nieźle się uśmiałeś, co? Dostałeś, to co chciałeś? Bardzo dobrze, przebyłeś długą drogę, aby to osiągnąć, dziękuję - odpowiedział Postecoglou. Sprawa miała dalszy finał, a dziennikarz poniósł konsekwencje swojego zachowania. "Bild" przekazał, że Tottenham zakazał mu udziału w kolejnych konferencjach prasowych oraz cofnął mu akredytację na wspomniane starcie z Leicester.

Spotkanie towarzyskie z Leicester odbędzie się w niedzielę o godzinie 12:00. Później Tottenham czekają jeszcze mecze z Lion City, Szachtarem Donieck oraz FC Barceloną. Rozgrywki Premier League rozpocznie 13 sierpnia. Tego dnia zmierzy się z Brentford.