Saudyjska kasa uderzyła gwiazdorowi do głowy. Wypiął się na swój klub. "Nigdy więcej tam nie zagram"

Aleksandar Mitrović do Anglii trafił w 2015 r., zmieniając Anderlecht na Newcastle za 18 milionów euro. Od tamtej pory wyrobił sobie pozycję na tamtejszych boiskach, występując w Premier League i Championship. Od 2018 r. jest gwiazdą i najważniejszym piłkarzem Fulham, ale tego lata mógł skorzystać z lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej. Klub się na to nie zgodził, co doprowadziło Serba do szału.

Aleksandar Mitrović wściekły na Fulham. Już nie chce tam grać

Kluby z Arabii Saudyjskiej tego lata przystąpiły do mocnej ofensywny transferowej również w Premier League. Z angielskiej elity odeszli już N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, czy Benjamin Mendy, a za chwilę dołączą do nich Riyad Mahrez, Jordan Henderson i Fabinho. Nic dziwnego, że zainteresowanie wzbudził Aleksandar Mitrović, który jest solidnym, bramkostrzelnym napastnikiem.

Serb w sezonie 2021/22 znacznie przyczynił się do awansu Fulham i na boiskach Championship zdobył aż 43 bramki, a rok później 15 razy trafiał w Premier League. Sky Sports donosi, że Al-Hilal złożyło za niego dwie oferty, a samemu zawodnikowi gotowe było zapłacić fortunę.

Londyńczycy uznali jednak, że nie mają zamiaru sprzedawać piłkarza na małe pieniądze i zażądali aż 60 milionów euro, by zacząć rozmowy. To kompletnie miało nie spodobać się gwieździe Fulham. "Nigdy więcej tutaj nie zagram" - miał stwierdzić w szale 28-latek.

Do tej pory Al-Hilal proponowało za zawodnika około 40 mln euro, a jemu samemu potrojenie obecnej pensji. Angielskie media donoszą, że Mitrović w tym momencie może liczyć na 120 tys. funtów tygodniowo. Władze Fullham wydają się jednak nieugięte. Albo ugnie się Al-Hilal i zapłaci więcej, albo serbski napastnik pozostanie w Londynie.