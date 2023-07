"Here we go". Manchester City finalizuje wielki transfer. Rekord

Manchester City zakończył poprzedni sezon z potrójną koroną, wygrywając Premier League, FA Cup oraz Ligę Mistrzów. Mimo to zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę nie zamierza się zatrzymywać i chce dominować także w kolejnym sezonie. Do tej pory do klubu dołączył jedynie Mateo Kovacić. Z Manchesteru City odszedł Ilkay Gundogan i niewykluczone, że wkrótce do niego dołączą: Aymeric Laporte, Kyle Walker czy Riyad Mahrez. Tymczasem mistrzowie Anglii finalizują wielomilionowy transfer.

Manchester City wzmacnia defensywę. Najdroższy obrońca w historii futbolu

Od kilkunastu dni Manchester City jest łączony ze sprowadzeniem Josko Gvardiola z RB Lipsk. Po fiasku związanym ze sprowadzeniem Jude'a Bellinghama to Chorwat wyrósł na absolutny priorytet klubu. Trzeci zespół poprzedniego sezonu Bundesligi chce na nim zarobić przynajmniej 100 mln euro. Niemal wszystko wskazuje na to, że ten transfer się dokona, ponieważ Fabrizio Romano opublikował słynne "here we go". Włoski dziennikarz podaje, że Gvardiol porozumiał się z klubem ws. warunków indywidualnego kontraktu i przeszedł już pierwszą część testów medycznych.

Jeśli doniesienia medialne o tak wielkiej kwocie transferu się potwierdzą, to będzie oznaczało, że Gvardiol zostanie najdrożej sprzedanym obrońcą w historii. Do tej pory ten "tytuł" dzierżył Harry Maguire, który trafiał z Leicester City do Manchesteru United za 87 mln euro. W czołowej trójce znajdują się też Matthijs de Ligt (85,5 mln euro, z Ajaksu Amsterdam do Juventusu) i Virgil van Dijk (84,6 mln euro, z Southampton do Liverpoolu). Z kolei najdroższym obrońcą kupionym przez Manchester City był Ruben Dias (71,6 mln euro, z Benfiki latem 2020 roku).

Dawniej Gvardiolem interesowały się takie zespoły, jak Real Madryt czy Chelsea. Chorwat dołączył do RB Lipsk latem 2021 roku za 18,8 mln euro z Dinama Zagrzeb. W tym czasie zagrał 87 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Dodatkowo wygrał z Lipskiem dwa Puchary Niemiec. Zakładając odejście Laporte'a, Gvardiol będzie rywalizował o miejsce w składzie w nowym zespole z Rubenem Diasem, Nathanem Ake, Johnem Stonesem i Manuelem Akanjim.