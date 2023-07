Jego nie udało się skusić Saudyjczykom. Wcześniej wygryzł go Lewandowski

Pierre-Emerick Aubameyang spędził w Chelsea niespełna rok. Gabończyk trafił na Stamford Bridge pod koniec zeszłorocznego letniego okienka transferowego z Barcelony. Doświadczony napastnik musiał opuścić Camp Nou po transferze Roberta Lewandowskiego, a w Londynie chciał go jego były trener z Borussii Dortmund - Thomas Tuchel.

Współpraca obu panów potrwała jednak raptem kilka dni. Aubmeyang zadebiutował w Chelsea 6 września w przegranym 0:1 meczu Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb. Po tym spotkaniu władze klubu zwolniły Tuchela, zatrudniając Grahama Pottera.

Anglik początkowo stawiał na Aubameyanga, by później odstawić go od składu i nie zgłosić do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Sytuacja Gabończyka nie uległa wielkiej poprawie, gdy zwolnionego Pottera zastąpił Frank Lampard.

Ostatecznie Aubameyang rozegrał w Chelsea 22 mecze, strzelił trzy gole i miał asystę. Od kilku miesięcy wiadomo było, że tego lata piłkarz odejdzie z klubu, ale nie wiadomo było, kto zdecyduje się podpisać z nim kontrakt. Chociaż w grę wchodziły kluby z Arabii Saudyjskiej, to w środę po południu stało się jasne, że napastnik trafi do Marsylii.

Aubameyang zostanie zawodnikiem Marsylii

Aubameyang, który ma jeszcze roczną umowę z Chelsea, najpierw rozwiąże kontrakt z londyńczykami, a potem zwiąże się trzyletnią umową z Marsylią. Klub ze Stamford Bridge, który niespełna rok temu zapłacił za napastnika 12 mln euro, teraz lekką ręką odda do za darmo.

To kolejny zawodnik, który opuści Chelsea tego lata. Wcześniej z innymi klubami związali się już m.in. N'Golo Kante, Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacić, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu i Cesar Azpilicueta. Zakończyły się też wypożyczenia Joao Felixa z Atletico Madryt oraz Denisa Zakarii z Juventusu.

Zanim Aubameyang trafił z Barcelony do Chelsea, wcześniej grał w Arsenalu, Borrusii Dortmund, Saint-Etienne oraz Milanie, który wypożyczał go do Dijon, Lille i Monaco.