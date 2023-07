Ważą się losy reprezentanta Polski. Wpłynęła oferta. Natychmiastowa odpowiedź

Pomimo całkiem niezłych ostatnich miesięcy Michała Karbownika w Fortunie Dusseldorf, niemiecki zespół nie miał wystarczających funduszy, aby wykupić go z Brighton. Polak wrócił zatem do Anglii, gdzie nie ma szans na regularną grę. "De Zerbi potrzebuje większej głębi na bokach obrony, ale przeskok z 2. Bundesligi do Premier League jest spory. Wygląda na to, że za późno na jego powrót do Brighton" - taką opinię odnośnie do Karbownika przekazało "The Athletic". Jego kontrakt wygasa z końcem przyszłego roku, dlatego jest to ostatnia szansa dla angielskiego klubu, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze. Okazuje się, że ostatnio wpłynęła do klubu konkretna oferta.

Schalke złożyło ofertę za Michała Karbownika. Brighton błyskawicznie odrzuciło propozycję

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Karbownik znalazł się w kręgu zainteresowań spadkowicza Bundesligi, czyli Schalke. Były zawodnik Legii mógłby tym samym dołączyć do drugiego Polaka Marcina Kamińskiego, który reprezentuje barwy niemieckiego zespołu od 2021 roku. Spekulowano, że władze klubu są gotowe zapłacić za Karbownika nawet trzy miliony euro.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał kilka godzin temu profil SchalkeInside na Twitterze. Rzekomo Schalke złożyło ofertę za 22-latka, jednak została ona odrzucona. Najprawdopodobniej opiewała na niecałe dwa miliony euro, co zapewne było główną przyczyną odmowy. Jednocześnie dodano, że do wyścigu o usługi piłkarza włączył się kolejny klub, natomiast na ten moment nieznana jest jego nazwa.

"The Athletic" przekazało, że jedynym polskim piłkarzem, który może być pewnym przyszłości w zespole Brighton jest Jakub Moder. Nieco lepszą sytuację od Karbownika ma za to Kacper Kozłowski, którego kontrakt wygasa dopiero z końcem czerwca 2026 roku. Jeśli w najbliższym czasie nie przekona do siebie trenera De Zerbiego, to będzie miał opcję, aby pozostać jeszcze na jeden sezon w Vitesse, w którym spędził ostatnie miesiące lub spróbować siły w innym klubie.

Karbownik rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Fortuny łącznie 28 meczów, w których strzelił gola i zanotował siedem asyst.