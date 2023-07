Bednarek kopnął tak, że sędzia przerwał mecz. Później Polak pokazał klasę [WIDEO]

Do niecodziennych scen doszło podczas sobotniego meczu towarzyskiego między Southampton a tureckim Goztepe. Jan Bednarek w pewnej chwili poprosił sędziego o... zatrzymanie meczu i udał się na trybuny. Wszystko po to, aby przeprosić jednego z kibiców za trafienie go piłką.

