Arsenal potwierdził wielki transfer. To zła informacja dla Kiwiora

Arsenal nie zaliczy ubiegłych rozgrywek do udanych. Choć przez większą część sezonu zespół Mikela Artety prowadził w Premier League, ostatecznie został "tylko" wicemistrzem Anglii. W czerwonej części Londynu postanowiono, że czas na solidne wzmocnienia. Pierwszym zawodnikiem, który dołączył do "Kanonierów" był Kai Havertz. Teraz ogłoszono oficjalnie pozyskanie środkowego obrońcy.

Jakub Kiwior ma konkurenta. Arsenal sprowadził mocnego zawodnika

"Rodzina Arsenalu się powiększa" - taki komunikat pojawił się w piątkowe popołudnie w oficjalnych mediach społecznościowych klubu. Tym samym ogłoszono podpisanie umowy z Jurrienem Timberem, który wcześniej występował w Ajaxie Amsterdam. O jego możliwym przyjściu mówiło się już od kilku tygodni.

Holenderski środkowy obrońca kosztował wicemistrzów Anglii 40 milionów euro plus pięć milionów w bonusach. 22-latek podpisał z nowym klubem długoterminowy kontrakt. - Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że Jurrien do nas dołączył. Jest wszechstronnym obrońcą, który wpasuje się w nasz system i zapewni drużynie dużo jakości. Jurrien jest młodym zawodnikiem, ale osiągnął już tak wiele - przyznał trener Arsenalu Mikel Arteta.

Timber będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Jakubem Kiwiorem. Reprezentant Polski trafił na Wyspy Brytyjskie w styczniu i rozegrał dotychczas osiem spotkań, w których zdobył jedną, debiutancką bramkę w Premier League.

Oprócz Kiwiora i Timbera w kadrze Arsenalu jest jeszcze czterech nominalnych stoperów - Rob Holding, Auston Trusty, Gabriel Magalhaes oraz William Saliba. Ten ostatni jest kontuzjowany, jednak w klubie wiążą z nim wielkie nadzieje. Niedawno Saliba podpisał przedłużenie kontraktu aż do 2027 roku. Polakowi może być bardzo trudno o miejsce na środku obrony. Faworytami do gry są Gabriel, Saliba i właśnie nowa gwiazda, Timber. Londyńczycy są w trakcie przygotowań do sezonu ligowego, który rozpocznie się w sierpniu.