Fatalna wpadka gwiazdy Arsenalu. Kuriozalny gol samobójczy [WIDEO]

Arsenal kilka dni temu rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. W czwartek 13 lipca rozegrał drugi sparing, w którym zmierzył się z FC Nurnberg, niemieckim drugoligowcem. Był zdecydowanym faworytem, ale nie wszystko potoczyło się po jego myśli.

Arsenal bez wygranej w sparingu. Przesądził absurdalny samobój

Trener Mikel Arteta posłał na boisko bardzo silny skład, z Jakubem Kiwiorem na pozycji lewego obrońcy. Londyńczycy objęli prowadzenie już w siódmej minucie, gdy Bukayo Saka minął rywala na prawym skrzydle i strzałem w kierunku dalszego słupka pokonał bramkarza. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej części.

Po nieco ponad godzinie gry znów był remis. Karl Hein, bramkarz Arsenalu, wyszedł przed pole karne i chciał krótko rozegrać piłkę. Zagrał ją do Jorginho, tyle że ten był naciskany przez Kanjiego Okonukiego (byłego piłkarza Górnika Zabrze) i niedokładnie odegrał. W efekcie będąc daleko od własnej bramki, strzelił kuriozalnego gola samobójczego.

Arsenal miał jeszcze okazję, aby wygrać mecz. Folarin Balogun wyszedł sam na sam z bramkarzem, minął go, ale trafił tylko w boczną siatkę. Skończyło się wynikiem 1:1, po którym zespół z Premier League mógł odczuwać spory niedosyt. Jeśli chodzi o Kiwiora, to zszedł z boiska w przerwie, a zastąpił go Kieran Tierney.

Arsenal jedzie na amerykańskie tournee. Zagra z potęgami

W najbliższym czasie Arsenal uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegra trzy spotkania towarzyskie. Najpierw zmierzy się z zespołem gwiazd MLS (w Waszyngtonie), następnie z Manchesterem United (w Nowym Jorku), a potem z FC Barceloną (w Los Angeles).