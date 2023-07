Fatalny czas dla reprezentanta Polski. Skompromitował się, a teraz jeszcze to

O Krystianie Bieliku zrobiło się w ostatnich tygodniach głośno i to wcale nie ze względu na dobre występy na boisku. Kilka dni po porażce reprezentacji Polski z Mołdawią pomocnik wdał się w niekulturalną dyskusję z jednym z internautów, w której skierował obraźliwe słowa w kierunku użytkownika. I choć zawodnik przeprosił, to niesmak wśród kibiców pozostał. Teraz Bielik musi mierzyć się z kolejnymi problemami.

Krystian Bielik kontuzjowany. Nie pojechał na zgrupowanie

Niedawno Birmingham City zdecydowało się na wykup reprezentanta Polski z Derby County. Niestety piłkarz nie będzie mógł w pełni uczestniczyć w przygotowaniach drużyny do nowego sezonu Championship. W ostatnim meczu towarzyskim wygranym 1:0 przez Birmingham z Solihull Moors, Polak nabawił się kontuzji. "Birmingham Mail" pisze o "pewnym dyskomforcie".

W poniedziałek oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia Bielika wydał jego klub. Jak się okazuje, pomocnik ma problemy ze ścięgnem podkolanowym i nie będzie mógł grać ani trenować przez najbliższe dwa - trzy tygodnie. Z tego powodu nie poleciał z resztą drużyny na przedsezonowe zgrupowanie do Hiszpanii.

Choć do początku sezonu w lidze Bielik powinien się wyleczyć, to strata kilkunastu dni treningów może kosztować go, chociażby miejsce w składzie. Birmingham pierwszy mecz w Championship rozegra już 5 sierpnia przeciwko Swansea.

Krystian Bielik w ubiegłym sezonie był czołowym zawodnikiem zespołu. Na zapleczu ligi angielskiej rozegrał 35 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował asystę. Ma na koncie także dwa mecze w FA Cup.